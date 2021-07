Ci sono i soldi per rifare piazza e viabilità

Dall’avanzo libero e disponibile, quest’anno pari a 531 mila euro, il Consiglio comunale con voti unanimi ha deciso di prendere 200 mila euro, in modo da portare a 400 mila euro il capitolo di bilancio relativo all’intervento di sistemazione di piazza Vittorio Veneto, con realizzazione della nuova viabilità che interesserà la medesima piazza. Altri 20 mila euro sono stati sottratti all’avanzo libero per organizzare i centri estivi a servizio dei bambini e ragazzi e diecimila euro di avanzo verranno spesi nell’acquisto di arredi per piazze ad aree verdi. Infine, gli ultimi 70 mila euro circa dall’avanzo disponibile, sono andati a rimpinguare il capitolo di bilancio per realizzare un nuovo campo da calcio nell’impianto sportivo di via Ponterotto: ora l’importo a disposizione dell’amministrazione per la nuova struttura sportiva ha raggiunto i 125 mila euro. «L’ulteriore campo da calcio serve alla squadra del Caldiero per poter disputare il campionato di serie D», ha avvertito il sindaco Marcello Lovato. In tema di impianti sportivi, è collassato nei giorni scorsi il pozzo artesiano per attingere l’acqua a servizio dello stadio comunale. Per sistemare il pozzo e collocare una nuova pompa, il Comune ha speso tremila euro. Rimangono dall’avanzo dello scorso anno anche i 22mila euro destinati agli investimenti, ossia per finanziare lavori pubblici.•. Z.M.