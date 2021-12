Anziani delle case di riposo e persone con disabilità ospiti di centri per non autosufficienti: il Natale in famiglia è possibile solo per casi specifici valutati dalla singola struttura e comunque per soggetti asintomatici, in regola con la vaccinazione anti Covid-19 (dose booster compresa) e se la struttura stessa organizza nuclei di quarantena a sette giorni con tampone al rientro e tampone di fine quarantena a sette giorni.

La sospensione temporanea dei rientri in famiglia degli ospiti dei centri di servizio per persone non autosufficienti presentata come indicazione giovedì da Luciano Flor, direttore generale della sanità veneta, sabato si è tradotta in un’ordinanza del Governatore del Veneto Luca Zaia. Con un giorno di anticipo, dunque, i direttori generali delle Ulss venete ma anche i presidenti dell’Unione regionale degli istituti per anziani del Veneto (Uripa), Unione nazionale delle istituzioni ed iniziative di assistenza sociale (Uneba) e dell’Associazione residenze per anziani convenzionate (Aisap) e, con essi, le famiglie, hanno appreso dell’altolà ai permessi di uscita.

A motivare questa linea l’incremento nell’incidenza dei contagi ed il fatto che, sebbene in misura minore a tutte le altre fasce di età, l’aumento si stia registrando anche per la popolazione più anziana. Proprio tenendo presente come oggi l’impennata nella diffusione del virus comprenda le fasce di età più giovani, ciò che Flor sconsigliava, cioè le visite da parte di bambini e adolescenti, con l’ordinanza diventa divieto per gli under 12. Non è tutto perché se la possibilità di visita non viene toccata, viene tuttavia riservata ad una sola persona sempre e comunque dotata di Green pass rafforzato e previo tampone: questa contrazione ha animato il fronte, già rovente, delle associazioni che riuniscono i famigliari delle persone ospiti in strutture residenziali e semiresidenziali.

Già sul piede di guerra dopo la decisione della Regione Veneto di escludere dall’esenzione il costo dei tamponi per chi visita congiunti accolti da questi servizi e pronti per questo a trascinare la Regione Veneto in tribunale, le associazioni si sarebbero aspettate che la limitazione ad una sola persona fosse accompagnata dal ripristino della gratuità. «È qualcosa che sta nella discrezionalità delle regioni», fanno notare alcuni, «ed il fatto che altrove, come in Piemonte, il tampone per le visite dei familiari sia ancora assolutamente gratuito, dimostra che strade alternative sono assolutamente possibili».