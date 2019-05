Terme di Giunone Domani riparte la stagione estiva

Prederà il via domani alle 9.30 la stagione estiva delle Terme di Giunone, che si estendono per ben 85 mila metri quadrati alle pendici del Monte Rocca, con l’apertura di tutte e otto le piscine del complesso, realtà nota nel veronese ma apprezzata pure da clienti delle province limitrofe provenienti da Vicenza, Padova e Treviso. Alla zona termale storica, con la vasca Brentella aperta già dal primo maggio e la Cavalla, si è aggiunta la zona del parco acquatico che è composto dalla piscina Olimpia (olimpionica con vasca da di 50 metri), da acquascivoli, da una piscina junior dedicata ai più piccoli, dalla piscina dugaletta, dalla piscina Raining pool e dalla recente piscina a onde. Quest’anno l’azienda speciale terme, seguendo la strada intrapresa negli ultimi decenni di migliorarsi di anno in anno, proporrà un parco termale rinnovato nel look, con un aumento della superficie a prato (uso solarium), ottenuto attraverso la rimozione del campo da tennis, dal momento che ne sono stati costruiti due nuovi coperti nella Cittadella dello sport. Ora è ampio circa mille metri quadrati, con nuovi posti per ombrelloni e sdraio e con nuovi vialetti che collegano le piscine. «Quello che si presenterà ai bagnanti è un parco migliorato nella sua bellezza e fruizione», promette il presidente dell’azienda speciale terme, avvocato Andrea Chiamenti, «inoltre anche quest’anno sono previsti momenti di relax con corsi di yoga», prosegue Chiamenti, «e ancora diversi corsi sportivi grazie alla presenza di due campi da beach volley e di calcetto, momenti di divertimento e di gastronomia, essendo in funzione ben tre bar e un ristorante pizzeria». Gli eventi della stagione termale sono iniziati con i master di nuoto che si sono tenuti domenica 26 maggio promossi dall’associazione Nuoto Giunone. Oggi pomeriggio si disputerà il trofeo in memoria del giovane caldierese Cristian Girardi, gara provinciale di nuoto per le categorie giovanili. Ma l’estate 2019 si annuncia alle Terme di Giunone ricca di proposte ed eventi da non perdere. In cartellone c’è uno spettacolo con gli ex Gatti di Vicolo Miracoli Jerry Calà e Umberto Smaila che ritorneranno insieme a esibirsi e cantare domenica 23 giugno. Sabato 29 giugno è in calendario la serata intitolata «Chitarre per sognare», concerto organizzato dall’associazione Zonacustica. Giovedì 4 luglio dal parco delle terme partenza della seconda tappa del Trofeo Terme di Giunone, che farà parte del ventottesimo Giro del Veneto per ciclisti dilettanti Elite e under 23, con 30 con squadre nazionali ed internazionali partecipanti. Sabato 20 luglio, anche le terme verranno coinvolte nella Notte bianca di mezza estate organizzata dalla Pro loco di Caldiero, con l’apertura notturna delle piscine. Inoltre, a fine giugno, dopo gli esami di licenza media, si svolgerà la cerimonia per i ragazzi delle medie di Belfiore e Caldiero che verranno promossi con 9 e 10 all’esame di terza media, ai quali verrà regalato l’abbonamento stagionale, così come ai diplomati con 100 centesimi all’esame di maturità. In questo caso la cerimonia di premiazione è prevista durante la Notte bianca. «Ci saranno altri appuntamenti nel corso dell’estate», assicura concludendo il presidente delle terme Chiamenti, «senza dimenticare che, tra le tante cose da fare qui, ci si può anche rinfrancare nelle acque termali della Brentella e in quelle della vasca Cavalla, le cui proprietà svolgono molte azioni benefiche ad esempio per il fegato e le vie biliari». Di quest’acqua i caldieresi e non solo, molti vi attingono infatti provenienti dai paesi limitrofi, fanno largo uso recandosi a una fontana termale gratuita posta all’ingresso del complesso. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Zeno Martini