Riforma, enti pubblici e volontariato Ciclo di tre serate sul Terzo settore

Prende il via domani a Caldiero, il ciclo di appuntamenti «Enti locali e del terzo settore. Quali collaborazioni?», proposto dai Comuni dell’Unione Verona Est (Belfiore, Caldiero, Colognola ai colli, Illasi e Mezzane) e il Centro di servizio per il volontariato di Verona per la formazione di volontari, funzionari e addetti che operano in associazioni ed enti pubblici, ma anche di persone interessate alla riforma del terzo settore. Con questa riforma infatti, sono stati definiti i rapporti tra Regioni, Province, Comuni e gruppi di volontariato per quel che concerne alcune forme di collaborazione. Il ciclo prevede tre seminari sulle normative e le ricadute pratiche della rivisitazione della legislazione. Il primo seminario è domani, alle 20.30, all’auditorium della scuola elementare Ederle, in piazza Vittorio Veneto a Caldiero. Elena D’Alessandro, del Csv, affronterà il tema della riforma del Terzo settore. Interverranno anche la presidente del Csv Chiara Tommasini, il direttore dei servizi sociosanitari dell’Ulss 9, Raffaele Grottola, il sindaco di Caldiero Marcello Lovato e Angelo Tosoni, vicepresidente dell’Anci Veneto. L’ingresso è libero. Il secondo seminario sarà il 13 maggio alle 20.30, nel giardino musicale Dino Formaggio, in piazza Sprea a Illasi sul tema: «I rapporti tra enti del Terzo settore ed enti pubblici, dopo la riforma». L’ultimo incontro sarà il 20 maggio, alle 20.30, all’auditorium del Palazzo della cultura, in piazza della Repubblica, a Belfiore, su «Safety e security negli eventi delle associazioni». •

Z.M.