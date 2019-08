Pulizie delle vie Vanno spostate le vetture per spazzarle

Per consentire che la spazzatrice meccanica pulisca a dovere le strade del capoluogo, di quartieri e frazione, in modo che restino in ordine e ripulite dalle foglie secche e da eventuali rifiuti, occorre che le vie siano sgomberate dai veicoli. Per questo motivo, l’amministrazione comunale chiede ai residenti di Caldiero un particolare gesto di attenzione: la sera precedente del giorno in cui passa la spazzatrice, le auto e i furgoni dei residenti vanno parcheggiati nei garage e nelle autorimesse e non lasciati in strada. Per fare ciò, è bene conoscere quando passerà la spazzatrice meccanica. Questo il calendario fornito dal Comune sulle pulizie stradali: ogni primo sabato del mese passerà nelle vie della frazione di Caldierino, mentre ogni secondo sabato del mese toccherà alla zona industriale ed artigianale e alla località Stra’. Ogni terzo sabato del mese, inoltre, sarà spazzato il centro storico e le vie vicine al cimitero del capoluogo. Ogni quarto sabato del mese, pulizie nei quartieri Gardenia e Bambare. Inoltre, ogni sabato mattina vengono pulite via Verona, via Vicenza, via Stra’, via don Minzoni, via Roma, corso De Gasperi, piazza Marcolungo, via Dante Alighieri, via Zenatello, piazza Vittorio Veneto, via Alberone, via Monte Rocca e via delle Terme. •

Z.M.