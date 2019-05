Panchina rosa come in 30 Comuni

In occasione della manifestazione «Sapori del mondo – Street food», sabato alle 12 verrà inaugurata la «pink bench», la panchina rosa del percorso «Il cammino delle scoperte», itinerario di oltre 350 chilometri che tocca 30 Comuni della nostra provincia: in ciascuno di essi è stata collocata una panchina rosa. A Caldiero la panchina è situata nel giardino tra piazza Marcolungo e via Dante Alighieri, vicino alla casetta dell'acqua. La panchina è stata costruita dal Consorzio di tutela della Pietra della Lessinia e da un lato presenta la siluette di una donna seduta. Il percorso è stato voluto e sperimentato da Jesusleny Gomes, una ragazza che da sola ha visitato a piedi tutti i 574 comuni del Veneto. «Da quella esperienza», ricorda l'assessore ai servizi sociali Laura Stizzoli, «è nato il cammino delle scoperte, al quale come Comune abbiamo aderito, che intende dare un punto di riferimento e di protezione a tutte le donne». La «pink bench» è infatti simbolo di femminilità, ma anche un modo nuovo e diverso di vivere la nostra regione, attraverso un itinerario arricchente e tutto da scoprire.

Z.M.