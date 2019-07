Oggi ciclismo con il trofeo intitolato ad Avogaro

Oggi si corre sulle strade di Caldierino un’edizione particolare del trofeo ciclistico riservato alle categorie esordienti in memoria di Pietro Avogaro, ossia la numero venticinque. La gara ciclistica si disputò infatti per la prima volta nell’estate del 1995, per fare memoria del ciclista caldierese Pietro Avogaro, il quale fu campione veneto dilettanti. La partenza verrà data alle 15 dall’antica Osteria Da Fae, in via Caldierino, dove la prova anche si concluderà. Il circuito sarà di 32 chilometri per gli esordienti nati nel 2006 e di 42 chilometri per la categoria esordienti classe 2005. La manifestazione sportiva è organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, assieme all’Unione ciclistica Val d’Illasi, al Comune di Caldiero e all’antica Osteria Da Fae, esercizio di ristorazione gestito dai familiari di Avogaro fin dal 1905, dove si trovano esposti i suoi cimeli. Pietro Avogaro nacque a Caldierino il 7 agosto del 1914 e gareggiò da dilettante accanto al coetaneo Gino Bartali. Corse per il Veloce Club Verona dal 1931 al 1934. In quegli anni, vinse la coppa Zardo a Scorzè (Venezia), il Gran Premio Città di Verona, la Coppa Palmieri (Vicenza) e il Gran Premio di Asolo (Treviso). «A Caldiero il ciclismo è uno sport importante da sempre», rammenta il sindaco Marcello Lovato, «basti pensare alle squadre ciclistiche Sanson (sorta nel 1963) e Carrera (attiva tra il 1979 e il 1996) che da qui presero le mosse e portarono grandi campioni alla ribalta del ciclismo negli anni Ottanta, come Francesco Moser e Claudio Chiappucci». •

Z.M.