Lezione sulle ville nel Veronese Nobiltà, architettura, arte e sfarzo

Si è aperto con un concerto per violino del maestro Andrea Testa l’anno accademico dell’Università popolare di Caldiero, iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura e politiche giovanili e dall’assessorato alle pari opportunità e terza età, dalla biblioteca comunale Don Pietro Zenari e dell’Upif (Università popolare di istruzione e formazione di Verona). Oggi alle 15.30, nella sala consiliare dell’ex palazzo municipale in piazza Vittorio Veneto, Claudia Petrucci terrà la prima lezione sulle ville nel Veronese. Il ciclo di conferenze proseguirà con cadenza settimanale, sempre il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17, in sala consiliare, fino al 9 aprile. Le tematiche che verranno affrontate nelle 22 lezioni in calendario verteranno su musica, storia, medicina, geologia, letteratura, galateo, teatro e arte. Tra gli altri argomenti ci saranno il Garda, papa Giovanni XXIII, la vita di Dante Alighieri, le novelle del Boccaccio, la rivoluzione di Khomeini, le donne nella commedia dell’arte di Carlo Goldoni, la poesia di Giacomo Leopardi, la canzone italiana, intolleranze ed allergie. Non mancheranno le uscite didattiche: il 31 ottobre è in programma la visita alla cattedrale di Verona e il 2 aprile la gita alla città di Mantova. Il costo di partecipazione all’attività formativa, rivolta a giovani e non più giovani, resta invariato rispetto allo scorso anno: 20 euro. Prima della lezioni vengono raccolte le adesioni. •

Z.M.