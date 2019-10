Il libro di Sozzi all’Ottobre in rosa

In occasione dell’Ottobre in rosa, l’amministrazione comunale e la biblioteca comunale Don Pietro Zenari, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali e alla libreria Bonturi di San Bonifacio, propongono per dopodomani alle 20,45, nella sala consiliare dell’ex municipio, in piazza Vittorio Veneto, la serata intitolata «Parole d’autore». Interverrà la scrittrice Marina Sozzi per presentare il suo nuovo libro Non sono il mio tumore, col quale cerca di accorciare le distanze tra pazienti e medici. Presenterà l’ospite Chiara Ferrari. L’ingresso è libero. Sozzi ha vissuto direttamente l’esperienza di avere un cancro. Il libro aiuta a prendersi cura di se stessi, in rapporto alla propria vita, ai familiari e al personale medico. «La malattia non è un alieno e nemmeno un mostro, ma è parte di noi», scrive Sozzi, «non è una colpa averla e si può vincere solo in un contesto appropriato». E lo racconta. Secondo l’autrice, vivere la malattia e la morte dignitosamente, è un modo per aiutare chi rimane. •

