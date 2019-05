Gli Astrofili Valdillasi riscoprono la Luna

Cinquant’anni fa l’uomo posava piede sulla Luna: «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità», disse Neil Armstrong, una frase pronunciata poco dopo aver poggiato il piede sinistro sulla superficie lunare. Di quella missione dell’Apollo 11 facevano parte anche Buzz Aldrin e Michael Collins. Un anniversario che viene celebrato ovunque, anche dal gruppo Astrofili Valdillasi: «In luglio», anticipa Mercedes Penayo, presidente dell’associazione, «ci sarà una serata speciale in piazza degli Artisti guidata dal nostro socio Roberto Zorzi, con osservazione della Luna, attraverso i telescopi, compreso il Mare della Tranquillità, dove avvenne l’atterraggio dei primi astronauti. Inoltre allestiremo una mostra delle navicelle spaziali statunitensi Apollo, costruite con i mattoncini Lego». Intanto però prende il via, venerdì prossimo, il corso teorico e pratico per conoscere e osservare le costellazioni e per imparare l’uso delle carte stellari e dei telescopi, promosso dall’associazione con il patrocinio del Comune di Caldiero: interverranno alle serate astronomi e fisici. Alle 20.45, nella sede del sodalizio, in piazza Vittorio Veneto a Caldiero, ci sarà la presentazione del corso, con iscrizioni allo stesso e l’apertura del tesseramento all’associazione. Venerdì 24 maggio alle 20.45, la prima lezione del corso verterà su riconoscere le principali costellazioni e gli oggetti che le compongono. Inoltre si imparerà ad orientarsi guardando le stelle e con l’utilizzo delle mappe stellari. La lezione, se ci sarà bel tempo, si terrà in via Ponterotto, vicino agli impianti sportivi, altrimenti nella sala civica dei volti, in piazza Vittorio Veneto. Domenica 26 maggio alle 15, in piazza degli Artisti, è in programma la lezione sul Sole, la nostra stella. Sarà un lezione teorica e pratica con utilizzo di telescopi. Venerdì 7 giugno alle 21, in località Finetti di Tregnago, è prevista la lezione sull’osservazione amatoriale di oggetti astronomici con telescopi e binocoli. Giovedì 13 giugno alle 20.45, sempre in piazza degli Artisti, è fissata la lezione sul sistema solare, con osservazione dei pianeti, della luna e sulle distanze astronomiche. Infine sabato 3 agosto si terrà un’escursione a Bocca di Selva, con cena in malga, seguita dall’osservazione del cielo estivo. La quota di partecipazione al corso è di 15 euro. Per informazioni contattare Mercedes Penayo (338.4670023), Roberto Zorzi (348.72404 77) o scrivere a astrofili.valdillasi@gmail.com. •

Zeno Martini