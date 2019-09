Elementari, nuova corsia di sicurezza

Una vera e propria rivoluzione, per la viabilità di accesso alle elementari Carlo Ederle, adottata dall’amministrazione comunale per cercare di migliorare il caos totale che si crea ogni mattina quando i genitori vanno ad accompagnare, e riprendere, i figli a scuola. A ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, il Comune ha dunque deciso di sperimentare una nuova viabilità ricavando una nuova corsia carrabile di accesso alle scuole, modificando così il transito dei veicoli in piazza Vittorio Veneto, nel tratto tra la colonna della Madonna e fino al piazzale davanti alle scuole. In pratica, per mettere in sicurezza l’entrata e l’uscita degli scolari, è stata prevista una riduzione della carreggiata che permane con doppio senso di marcia, ma spostata a sud della colonna della Madonna e creando un’area di sosta temporanea, con senso unico di marcia, per l’accesso dei veicoli (auto e scuolabus) al piazzale davanti alle elementari. «Dopo quasi un anno in cui abbiamo esaminato diverse soluzioni per la sicurezza dei ragazzi», dice il vicesindaco Francesco Fasoli, delegato alla Viabilità, «in questi giorni abbiamo iniziato a sperimentare le proposte studiate insieme al comandante della Polizia locale dell’Unione di Comuni Verona Est, Giovanni Reginato, e con il responsabile dei lavori esterni, Paolo Targon. È un esperimento che precede la definizione del progetto di sistemazione della piazza e di una via storica del centro abitato». Per verificare l’efficacia di questa soluzione e valutare alternative, l’amministrazione comunale ha convocato per domani i frontisti e i residenti di via Vittorio Veneto ad un incontro alle 19, in sala civica dei volti. «Sarà l’occasione», spiega il sindaco Marcello Lovato, «per discutere con i residenti le soluzioni migliori, nell’ottica avviata da questa amministrazione di una progettazione partecipativa. Lo scopo è riqualificare il centro storico, cercando di garantire sicurezza ai nostri bambini. Sappiamo che modificare la viabilità ci esporrà a critiche, ma siamo decisi a contrastare i pirati della strada, che hanno scambiato le nostre vie in piste da corsa». Già lo scorso anno sono stati fortunatamente evitati incidenti ai bambini in uscita dalla scuola: molte auto qui corrono o non vengono rispettate le disposizioni stradali. «La presenza saltuaria degli agenti della Polizia locale non ha modificato i comportamenti di alcuni genitori», ammonisce il sindaco, «che cercano in tutti i modi di arrivare il più vicino possibile all’ingresso della scuola, con l’auto, incuranti dei pericoli che arrecano ai bambini». A CALDIERINO. Da pochi giorni, è stata modificata anche la viabilità nei pressi della scuola materna Maria Bambina di Caldierino, dovuta all’apertura al transito di un tratto di strada privata, concessa in uso pubblico dall’azienda Carrera Jeans Spa, tra via Sant’Irene e via Villa Trezza. Il bypass permette alle vetture dirette al centro direzionale della ditta, che si trova in Villa Trezza-Zenobio, di non transitare più davanti all’asilo. «Un intervento, questo, che è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione della famiglia Tacchella che ringraziamo», dice l’assessore Melania Martinato, «e ciò permette ai genitori di accedere con più sicurezza alla materna. Si tratta di una soluzione che dovrebbe, oltretutto, snellire il traffico di via Villa Trezza». Fino al 12 ottobre, inoltre, non ci saranno, provvisoriamente, i dossi nelle vie della Stazione, Roma, Mirandola, Musi e Caldierino e sarà sospeso il divieto di transito dei mezzi agricoli in via degli Alpini per agevolare il trasporto dell’uva in cantina sociale a Colognola. •

Zeno Martini