Colpiti i frutteti in fiore, numerosi allagamenti

Notte in bianco per i caldieresi e i colognolesi fra sabato e domenica a causa della bufera di pioggia e grandine, che a partire dalle 2,30 è scesa in una quantità impressionante imbiancando strade, campagne e giardini. Le aree maggiormente colpite partono dalla località Decima di Colognola ai Colli e scendono ai quartieri Gardenia e Bambare, a Caldierino, alla parte ovest di Caldiero e Belfiore, località Gombion fino alle Sabbionare. «È stata una grandinata straordinaria, non accadeva da decenni: ha provocato danni e tanto spavento tra la popolazione», racconta il sindaco Marcello Lovato. «All’inizio erano chicchi di una certa consistenza, ma per fortuna la grandine è cambiata subito: neè scesa tantissima ma delle dimensioni di chicchi di riso, molto fine», prosegue il primo cittadino, «Stiamo ancora stimando i danni in agricoltura, ma sono state danneggiate le reti antigrandine a causa del peso dei chicchi. Problemi si sono verificati a meli, peri, kiwi e ciliegi, tutti frutteti in piena fioritura». La situazione ha costretto il sindaco a presentare domenica una segnalazione generica di danni da grandine e da abbondanti precipitazioni all’Avepa e alla Direzione regionale della Protezione civile del Veneto. «Segnalo che parte del territorio comunale è stato interessato da intense precipitazioni e da una violenta grandinata. Stiamo verificando i danni che sembra interessino le colture agrarie, in particolare la frutticoltura, della zona centrale del paese», ha scritto Lovato. «Si segnala che il Prognolo di Colognola ha rischiato di esondare e di ripetere la situazione di pericolo riscontrata nell’autunno del 2017», ha aggiunto nella segnalazione il sindaco, «ripetutasi nell’autunno del 2018. È stato momentaneamente allagato il sottopasso della Nuova Porcilana, a Caldierino. Chiedo quindi che il Comune di Caldiero venga inserito tra quelli colpiti dal nubifragio e sia beneficiario di interventi di mitigazione del rischio». «Le reti sopra i meleti e i kiwi non hanno retto al peso degli accumuli di grandine, si sono aperte, ma non si sono rotte: hanno retto e si potranno sistemare», assicura la consigliera comunale Cristina Lavagnoli che abita in una zona particolarmente colpita, in aperta campagna, «la grande quantità di grandine è andata a intasare anche i chiusini e le griglie che fanno defluire l’acqua nella rete delle acque piovane, che si sono intasati e ciò ha provocato allagamenti in varie zone del centro abitato». «Gli scoli si sono riempiti di acqua e chicchi di ghiaccio, al punto da esondare, ad esempio nella zona del cimitero di Caldiero, lungo la strada per Caldierino», descrive Lavagnoli, «e si è allagato il sottopasso della bretellina di Caldierino. Servirà segnalare la necessità di fare la pulizia di scoli e fossati». «È da valutare la situazione delle vigne, che sono in fase vegetativa diversa rispetto a meli, kiwi e ciliegi», conclude Lovato, «nei prossimi giorni sarà più chiara l’entità del danno». •

Zeno Martini