Brigo getta la spugna, battaglia Farina-Bertacco

Uno contro l’altro due ex primi cittadini: Francesco Farina, 63 anni, sindaco di Palù nel 2010-2015, a capo della lista di centrodestra «Impegno e passione per Palù». L’altra formazione in corsa, «La civica per Palù», sarà guidata da Enzo Bertacco, 72 anni, al timone del Comune con maggioranza centrista tra il 1977 e inizi 2000, quando il mandato si interruppe per le dimissioni della maggior parte dei suoi consiglieri. Si tratta dunque di due volti noti, Farina anche per il suo passato di dirigente sportivo: è stato presidente del Lanerossi Vicenza di proprietà del padre Giussy, e del Modena. È stato dg di Veneto agricoltura e di Avepa, l’agenzia regionale per i pagamenti alle aziende agricole. In tempi recenti Farina è segretario della Circoscrizione est della Lega veronese. Bertacco, 72 anni, a suo tempo animatore del comitato sostenitore del progetto Verona provincia autonoma, prima del recente pensionamento ha ricoperto l’incarico di medico condotto e svolto la professione di dentista. La sfida Bertacco e Farina sancisce la non riconferma del sindaco in carica Gianni Brigo, secondo voci dovuta a resistenze interne al suo gruppo. Brigo rimane comunque in lista. Tramontata la proposta fatta dalla Civica a Farina di presentare una lista unica. «Il paese ha tutti gli elementi per decidere il futuro dopo una legislatura che ha riportato indietro e intristito il Comune», sostiene Farina. «La nostra lista ha un programma concreto e fattibile». Bertacco assicura una politica educata per il paese diviso in due da roventi polemiche. Il medico aggiunge di aver detto sì alla candidatura perché gli è suonata come un riconoscimento a meriti pregressi e per «disponibilità di tempo da spendere a vantaggio della comunità». •

Piero Taddei