Bosco dei Gelsi, ora sarà luogo didattico

È stato portato a termine, in questi giorni, il progetto del Bosco dei Gelsi, che l’amministrazione comunale ha creato in uno spazio di Piazza degli Artisti. Dopo aver deciso di non tagliare gli otto gelsi che si trovavano lungo la regionale 11 proprio sul sedime della nuova pista ciclopedonale, tra il capoluogo e Caldierino, questi hanno trovato una nuova collocazione che li valorizza maggiormente. Gli alberi, di circa 80 anni, sono stati espiantati con il loro apparato radicale e sono stati messi a dimora a novembre nel nuovo parco urbano, dove venerdì scorso sono stati collocati i totem esplicativi, per raccontare la storia di questi «morari», come venivano chiamati in veronese, con le cui foglie si alimentavano i bachi da seta. Dunque il Bosco dei Gelsi è ora un bosco didattico, come voleva il vicesindaco delegato all’Ambiente Francesco Fasoli. «Innanzitutto sono contento che tutti gli otto gelsi abbiano attecchito e dunque siamo riusciti a salvarli, dando vita ad una nuova zona verde pubblica», rimarca Fasoli, «credo poi che sia importante lasciare alle giovani generazioni questo patrimonio arboreo». Sui totem illustrativi viene documentato, con alcune foto, l’intervento di espianto e trapianto degli otto gelsi e viene raccontata la funzione delle foglie nella balchicoltura, economia domestica di sussistenza molto importante: dai «cavaleri» o «cavalieri», che producevano bozzoli, si ricava la seta da vendere. Al posto del campo lungo la regionale 11, dove si trovavano da 80 anni a dimora gli otto gelsi, ora è quasi ultimata la pista ciclopedonale, tra il quartiere Sant’Antonio e la zona industriale di Caldierino, infrastruttura che verrà presto inaugurata.•. Z.M.