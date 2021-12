Auto vendute e mai consegnate: chiuso il processo, quattro condannati per truffa

Per il tribunale, c’è stata la truffa da un milione di euro di auto vendute o promesse e mai consegnate nell’autosalone di San Bonifacio. Le quattro pene inflitte ieri per ventiquattro anni complessivi stanno lì a testimoniarlo. Si tratta proprio delle condanne anche se un po’ più pesanti che aveva chiesto il pm Elisabetta Labate nell’udienza del 12 ottobre scorso.

Sono stati inflitti sette anni a Gianpaolo Bertaroli, 60 anni, residente a San Pietro in Cariano ma in realtà latitante fin dall’inizio delle indagini dei carabinieri di San Bonifacio. Sei anni è la pena inflitta ai mantovani Cristian Ogliosi, 45 e Loriano Lanfredi, 47, e cinque anni dovrà scontare Andrea Braiati, 53. Tutti sono accusati di associazione a delinquere per truffa, avvenuta dal 2013 fino al maggio 2014 nella concessionaria dell’Arena auto srl in località Ritonda a San Bonifacio. Nessuno dei quattro imputati ieri era presente in aula ad ascoltare la sentenza. Stesso deserto sul fronte opposto delle parti civili. Per tutti loro, c’erano i legali sia degli imputati che delle parti civili tra i quali l’avvocato Massimliano Ferri in sostituzione del collega Stefano Poli.

Si attendevano le repliche di pm e legali che, però, non sono arrivate e così il tribunale, presieduto Maria Cecilia Vitolla, con giudici a latere Fabio Prota e Clara Aprea si sono riuniti in camera di consiglio poco dopo mezzogiorno. Il processo, quindi, è rimasto a bocce ferme così come si era conclusa l’udienza del 12 ottobre scorso con le richiesta di condanna nella requisitoria del pm Elisabetta Labate, ieri sostituita in aula dalla collega Valeria Ardito e dopo le successive arringhe dei legali degli imputati oltre che delle parti civili. Le richieste del pm. La pena più pesante, otto anni e tre mesi, è stata chiesta per il latitante Gianpaolo Bertaroli, considerato il regista delle truffe e difeso da Roberto Faccini.

Su sessantotto querele presentate dalle vittime, 58 riportano il suo nome e viene indicato dall’accusa come amministratore della Srl. Sei anni e tre mesi di condanna, invece, erano stati chiesti per gli altri tre imputati, i mantovani Cristian Ogliosi, 44, Andrea Braiati, 52 e Loriano Lanfredi, 47, latitante in Colombia com’è emerso nell’udienza di quasi due mesi fa. I tre sono considerati dall’accusa gli addetti alle vendite a stretto contatto con Bertaroli e fedeli esecutori delle sue direttive. La richiesta complessiva di condanna per i quattro imputati era pari a 27 anni. Chi, invece, è già uscito dal processo è Oliviero Scolari, 48 anni, residente a Bussolengo, condannato in primo grado a 4 anni poi ridotta in appello a due. È stato l’unico tra gli imputati a restituire alle parti civili fino ad oggi duecentomila euro del milione truffato ai 68 clienti della concessionaria, costituitisi in giudizio. L’accusa per lui parlava di riciclaggio Mai un auto consegnata.

«Sono spariti tutti e quattro con un milione di euro. Nessun auto è mai stata consegnata. Un’organizzazione che sapeva il fatto suo essendo tutti esperti del settore», aveva detto il pm Labate nella sua requisitoria. La data - svolta dell vicenda risale al 5 maggio 2014 quando alcuni clienti si recarono nell’autosalone in località Ritonda a San Bonifacio e trovarono il cancello chiuso. Fu la pattuglia dei carabinieri di San Bonifacio di passaggio davanti all’autosalone ad essere attirata dal capannello di gente, formatasi davanti all’ingresso chiuso della concessionaria. Emerse così la maxi truffa: una settantina di clienti rimasti a bocca asciutta dopo aver anticipato la caparra dell’auto o addirittura averla pagata per intero. Proprio il 5 maggio 2014, alcuni clienti erano stati convocati per la consegna dell’auto. Un impianto truffaldino ben congegnato, sostiene l’accusa, da chi siede sul banco degli imputati che ha provocato danni a clienti, attirati dalla pubblicità sul web con auto di grossa cilindrata provenienti dall’estero a prezzi molto vantaggiosi. Gli acquirenti dei veicoli sono così arrivati non solo dal Veronese ma anche dal Mantovano, Vicentino, Trentino e addirittura da Pistoia e Roma. Fino a quando i militari dell’Arma di San Bonifacio non hanno identificato chi gestiva l’autosalone oltre agli addetti alle vendite. In due si sono resi subito latitanti, scappando all’estero con un bottino complessivo stimato dagli investigatori, pari ad un milione di euro. •.