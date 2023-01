La prima sorpresa del nuovo anno sarà la nuova Alta via dell’Alpone-Natura, vulcani e fossili verso Bolca. Il Gruppo di azione locale Baldo-Lessinia (Gal), agenzia per lo sviluppo che si occupa dei bandi della Misura 19 del Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto 2014 -2020, finanzia infatti al 100 per cento il percorso lungo i cinque comuni della Val d’Alpone coinvolgendo anche Soave, Cazzano di Tramigna e, per un breve tratto, Tregnago. Ai 59 chilometri dell’itinerario della Val d’Alpone vanno ben 418.820,27 euro, somma necessaria a ripristinare cammini esistenti, ma più o meno abbandonati, a «cucirli» tra loro, a dotarli di cartellonistica e segnaletica e a georeferenziarli.

L'idea



Che si potesse rendere turisticamente appetibile il territorio per chi ama il trekking e le passeggiate, lo avevano pensato, a novembre 2021, i sindaci di San Giovanni Ilarione, Vestenanova, Montecchia di Crosara, Roncà e Monteforte d’Alpone, anche a partire dalla proficua esperienza portata avanti nella vicina Val d’Illasi con la «Dorsale della storia-La vecia via della lana». A crederci quanto loro sono stati il presidente del Gal, Ermanno Anselmi, e il consigliere Ercole Storti, nativo Val d’Alpone.

In un anno esatto è stata data concretezza all’idea e i cinque Comuni, a maggio, hanno fatto il primo passo destinando ognuno a questo scopo le risorse del «Fondo per la progettazione territoriale». Se ne è occupato l’architetto Federico Visonà che dallo studio di fattibilità ha poi sviluppato il progetto sottoposto a richiesta di finanziamento. Finché i sindaci facevano la loro strada, e nei rispettivi Consigli comunali approvavano il progetto della tratta di loro competenza, attorno all’idea si sono ritrovati anche la Coldiretti e la Cia-Agricoltori italiani che hanno siglato un protocollo d’intesa, diventando partner dell’iniziativa. Il resto lo fatto Elisabetta Brisighella, direttore del Gal, nel curare la parte burocratica.

Il progetto

«Lavoro in sinergia e mediazione non scontate», evidenzia Anselmi, «e la Val d’Alpone è stata capace di costruirsi un progetto chiave, come dimostra a forte collaborazione con Coldiretti e Cia, unendo le risorse e gli obiettivi oltre i campanili. È un bell’esempio di co-progettazione e coordinamento che ci permetterà, nel nuovo anno, di inaugurare l’opera gemella della Vecia via della lana, creando per la pedociclabilità dell’Est veronese un unico brand». Che il lavoro congiunto e di comprensorio sia stato la marcia in più lo ha riconosciuto in prima persona il Gal che, sebbene la dotazione arrivasse a 400 mila euro, ha destinato alla realizzazione del progetto anche una parte delle economie.

«I nostri territori sono ricamati di stradine di mezza collina che attraversano i terreni agricoli, quegli stessi terreni che danno origine a produzioni di altissima qualità: metterli in rete», dice Luciano Marcazzan, sindaco di San Giovanni Ilarione che ha fatto da traino all’iniziativa, «significa legare paesaggi e panorami naturali unici e far da attrattori per i tanti luoghi di interesse e beni culturali dell’area. È la stessa conformazione della valle a suggerire di mettersi insieme, e ringrazio tutti i sindaci per l’impegno con cui hanno dato concretezza al lavorare insieme, e sono convinto che questo percorso, connesso ad altre vie, possa tradursi in occasione di crescita per le attività ricettive, le produzioni tipiche ed il territorio tutto».