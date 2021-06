Alberi e arbusti gratuiti, tempo di richieste

Anche i soavesi possono prenotare gli alberi gratuiti, di specie autoctone, messi a disposizione dalla Regione con la campagna «Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana». Veneto Agricoltura, attuatore dell’iniziativa, donerà 70 mila tra piante ed arbusti per i Comuni della pianura veneta. C’è tempo fino all’1 settembre per compilare il modulo online di richiesta dei fuscelli: basta cliccare sul sito ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu. Il tutto è completamente gratuito. L’unico impegno richiesto ai cittadini è quello di piantare gli alberelli assegnati in spazi verdi di proprietà ed averne cura affinché crescano rigogliosi. «Anche Soave aderisce all’iniziativa della Regione per aumentare il numero di alberi nel nostro territorio che fanno bene al decoro, alla cura del paesaggio, alla qualità dell’aria e della vita», spiega il consigliere delegato alle Politiche sociali Angelo Dalli Cani, «l’elemento positivo è che quattro associazioni di volontariato si sono mosse con il Comune per promuovere l’iniziativa tra i soavesi: l’associazione Perosini Editore, il gruppo Tre paesi per il futuro, degli scout Agesci Soave 1 e l’associazione Legambiente Fuori Nota». Chi ha prenotato uno o più alberi, li potrà ritirare a parco Zanella in autunno, grazie alla distribuzione organizzata da Legambiente Fuori Nota.•.