A San Bonifacio un emporio solidale per le famiglie in difficoltà

Famiglie in difficolta: "Il salvagente" arriva dalla Croce rossa italiana, Comune di San Bonifacio e associazioni.

Si chiama così l'emporio solidale, traduzione concreta del Programma europeo di aiuti alle persone indigenti , che da martedì sarà il punto di riferimento unitario per chi, a San Bonifacio, è in situazione di difficoltà economica. Gli spazi di via Cesare Battisti saranno il minimarket solidale dove, inizialmente una volta al mese ma con l'idea di estendere il servizio su due giorni la settimana, le famiglie in difficoltà seguite dai servizi sociali potranno fare approvvigionamento di generi di prima necessità e, nello stesso tempo, poter entrare in contatto con una rete di realtà che possono accompagnarle verso l'uscita dalla condizione di bisogno evitando dunque l'isolamento ed il cronicizzarsi della loro situazione.

Il conio utilizzato per fare la spesa sono i "punti" che periodicamente ogni famiglia riceverà dai servizi sociali a seconda del proprio effettivo bisogno e dei componenti del nucleo familiare stesso. Partner attivi del progetto il Movimento per la vita-centro aiuto vita, Caritas e San Vincenzo De' Paolo di San Bonifacio, Movimento scout adulti (Masci), parrocchia ortodossa romena San Bonifacio Martire. L'emporio solidale, avviato con un importante stanziamento del comitato Est veronese della Croce rossa, può essere sostenuto con donazioni materiali ed economiche: basta scrivere a estveronese.sociale@veneto.cri.it .