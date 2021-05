A Costalunga l’ultimo saluto a Luigi Frigotto

«Addio a un uomo autentico». È il pensiero che circola di più tra chi in queste ore ricorda Luigi Frigotto, l’ex assessore provinciale all’agricoltura prematuramente scomparso questo lunedì, a soli 48 anni. Sono centinaia i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla famiglia attraverso ogni forma possibile e al tempo dei social sono centinaia anche le bacheche Facebook in cui è stata ospitata la foto di Frigotto assieme a un ricordo, la condivisione di un aneddoto, un semplice saluto0: sotto, decine e decine di partecipazioni che uniscono le persone comuni ai politici a tutti i livelli, il mondo agricolo agli amici, l’associazionismo alle istituzioni. Monteforte d’Alpone, e la frazione di Costalunga dove l’ex assessore abitava con la moglie Roberta e il figlio Simone, si preparano così all’ultimo saluto; la cerimonia funebre si svolgerà domani alle 15.30 nella chiesa di San Brizio, a Costalunga. «Ci conoscevamo da molto tempo, eravamo uniti dal comune impegno nella Lega per la nostra terra veronese e veneta», afferma Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, che aggiunge: «Ricordo con affetto il politico ma soprattutto l’uomo: corretto, giusto e sempre capace di mettere una grande passione in ciò che faceva». Leghista della prima ora - allora no naveva nemmeno vent’anni - Luigi Frigotto era passato dalla militanza all’impegno amministrativo prima a Monteforte d’Alpone, vivendo sia l’esperienza da consigliere di minoranza che da assessore, e poi in Provincia. Ai Palazzi Scaligeri era approdato nel 2004 come consigliere di minoranza e cinque anni dopo, quando nel 2009 a vincere fu Giovanni Miozzi, divenne assessore alle politiche agricole. «Mi faccio interprete delle tante voci di ex consiglieri ed ex assessori nel ricordo di Gigi, che era una persona trasparente, diretta, intellettualmente onesta: una persona davvero autentica», afferma Miozzi che lo volle accanto fino alla fine del mandato, nel 2014. Nel suo paese politica, amicizia e affetti si fondono in un luogo, la pizzeria - bar CV2 da Gigi, che si trova a un passo da casa e a un passo anche dalla casa di Roberto Costa, amico di sempre e compagno di avventura politica che occupa oggi la poltrona di sindaco. «Ci eravamo incontrati proprio lì al bar CV2, verso la fine degli anni novanta, che non ero ancora maggiorenne. Amici prima, uniti dalla passione politica poi: Gigi era una persona buona, per lui serbare rancore voleva dire sottrarre tempo all’andare avanti. Non ne ha mai fatto vanto», dice Costa, «ma ha aiutato davvero e concretamente decine e decine di persone in difficoltà. Ci ha insegnato il calore umano. Ci ha insegnato che quando uno si impegna davvero innesca il cambiamento e che la politica fatta nel modo giusto può cambiare il mondo».•.