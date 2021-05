A Bolca in fuga dal Covid Ma si scopre senzatetto

Una vicenda insoluta che ha dell’incredibile. Vive gratis da tre mesi in un albergo di Bolca senza che familiari e istituzioni si occupino di lui. «Qui non prendo il Covid. Io non ho più un lavoro e nemmeno una casa, la pandemia mi ha tolto quel poco che avevo e non so dove andare. Non riesco a trovare un interlocutore che mi dia risposte, che mi dia un futuro. Sono grato per l’ospitalità, capisco la situazione, ma non so che fare». È lo sfogo di Lorenzo Fini, 58enne bolognese che da metà settembre si è allontanato dal suo paese in Emilia Romagna per sfuggire al contagio del Covid-19 del quale è terrorizzato per i suoi problemi respiratori. Il caso lo ha condotto a Bolca dove vive e alloggia nell’albergo Baita Cerato. Fino a metà febbraio, per cinque mesi, ha pagato puntualmente ogni fine settimana camera e mezza pensione, ma tre mesi fa dopo una breve assenza è tornato spaventato, disorientato, dicendo: «Mi spiace, non ho avuto il coraggio di dirlo prima, ma ho problemi e non so dove andare. Se mi date anche una sedia, io mi accontento di tutto». Chiedeva ospitalità col cuore in mano, racconta Livio Dalla Riva, titolare della Baita che lo descrive come persona educata, rispettosa e disponibile, tanto che non ha avuto dubbi quel giorno di febbraio e con la moglie Patrizia Cerato e il figlio Mirco ha ritenuto giusto accoglierlo: «È una brava persona, si è sempre comportato bene, ci ha fatto pena e non potevamo fare altrimenti, dunque gli abbiamo detto di restare». La famiglia Dalla Riva non poteva certo immaginare che la permanenza si sarebbe protratta per un tempo indeterminato creando una situazione che ha dell’incredibile. Ultimo di dieci fratelli (tutti viventi), Lorenzo Fini ha avuto una vita tribolata iniziando a lavorare giovanissimo: prima in attività occasionali stagionali spesso precarie, poi in aziende agricole o commerciali come giardiniere o tuttofare fra l’Emilia e la Lombardia, fino a Lodi dove ha avuto il suo ultimo contratto di lavoro. Occupazioni in realtà aziendali che messe insieme valgono 34 anni di contributi e una salute precaria. «Ora il disagio è grande sia per me, sia per chi mi ospita e confesso che sempre nella mia vita ho trovato più accoglienza fra gli estranei che dove son nato». Lorenzo non riesce proprio a pensare positivo, a sperare in un futuro, a credere nelle istituzioni e sbotta: «Forse se avessi commesso qualcosa di brutto qualcuno si occuperebbe di me!». La pandemia ha travolto tutti, ma soprattutto i più fragili, mandando in frantumi situazioni già precarie, come quella del bolognese che ora si trova senza lavoro, senza dimora, con una fragilità che lo porta a isolarsi per timore di contrarre il Covid. Ma anche senza denaro per la benzina, la ricarica del cellulare e ogni altra necessità. «Il comando dei Carabinieri di San Giovanni Ilarione si sta interessando per stabilire contatti con il comune di residenza e capire come intende muoversi l’assistenza sociale di competenza della regione Emilia», spiega Sergio Tomiozzo, vicesindaco di Vestenanova con delega ai servizi sociali, che ha avuto parole di apprezzamento per «la generosità dei Dalla Riva che non si sono tirati indietro di fronte alla situazione di disagio sociale, ospitando Fini da febbraio a oggi in forma gratuita». E in un periodo in cui la categoria degli albergatori è fra le più penalizzate dall’emergenza Covid. Una vicenda che lascia col fiato sospeso e nelle mani dei Carabinieri, quale ponte di speranza con il paese emiliano dal quale si attende una soluzione al problema. E un test per le istituzioni nel segno dell’inclusione per i nuovi poveri creati dalla pandemia. •.