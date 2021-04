A 104 anni immunizzata in auto

Suo marito la guerra l’aveva combattuta, negli anni Quaranta, tra Grecia ed Albania ed era sopravvissuto anche alla campagna di Russia. Lei, Laura Marinelli, 104 primavere all’attivo ed il traguardo dei 105 da tagliare il prossimo 26 luglio, la prigionia l’ha vissuta nell’anno del Covid-19. Ieri mattina, però, accompagnata dai figli Gianfranco e Annalisa, al Centro vaccinazione di popolazione del Palaferroli, a San Bonifacio, ha fatto il suo primo passo verso l’uscita dall’isolamento. È partita di buon mattino da Padova, dove da novembre è ospite a casa di una delle figlie, per evitare la ressa e solo il fatto che per agevolarla sia stata vaccinata in auto ha evitato che al Palaferroli si accendesse tra i vaccinatori la tifoseria che già si era vista in occasione delle somministrazioni vaccinali a centenari. Ci tornerà il 9 maggio, sempre di buon mattino, per avere poi il tempo di partecipare alla cresima di una delle pronipoti. Ne ha 12 che fanno il pari con gli 11 nipoti: di figli, dopo le nozze con Giuseppe Rigoli, nel 1941, ne ha messi al mondo sei. Nata a Firenze il 26 luglio del 1916 da genitori trentini, ha vissuto tra questa regione, poi Roma negli anni di studi alla facoltà di Lettere in cui incontra Giuseppe, studente calabrese di giurisprudenza, e infine Verona: sono anni difficili ed il marito, abbandonata l’idea di fare l’avvocato, conquista un posteggio ai magazzini generali dove fa arrivare gli agrumi dalla Sicilia. Una vita piena, intensa e difficile, con il marito che parte per la guerra lasciandola sola e col pancione, gli anni terribili del conflitto, la preoccupazione e la paura di restare sola. Giuseppe però a casa riesce a tornare, a primavera del 1943: ha sei mesi Annalisa, la primogenita, quando la prende in braccio la prima volta. La guerra è ancora lunga ma i due guardano avanti perché poi finisce e nascono Angela, Agostino, Gianfranco (medico che è impegnato anche come vaccinatore), Paolo, Sandro. Mamma Laura è concentrata sul suo ruolo e solo quando sono grandicelli decide di mettere a frutto i suoi studi, da insegnante di lettere alla scuola media Catullo, che lascia nel 1984. All’incontro col vaccino «la roccia», così la chiamano i nipoti, ci è arrivata tranquillissima, consapevole che da questo passa il recupero della libertà di andare dal parrucchiere o a messa, i due appuntamenti che le mancano di più, ma anche di tornare tra le mura di casa sua ai Navigatori: 104 anni? «In gamba», sorride, «anche se sono costretta a camminare piano piano». •