Da lunedì 3 gennaio apre un nuovo centro tamponi al padiglione 1 dell’ospedale di Borgo Trento. Prenotazione solamente online e senza accesso diretto

Aumentati anche gli appuntamenti per le vaccinazioni

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona informa in una nota che da lunedì 3 gennaio aprirà al padiglione 1 dell’ospedale di Borgo Trento un nuovo centro per l’esecuzione di tamponi molecolari per SARS-CoV-2.

Il centro tamponi sarà aperto dalle 8 alle 20.



I cittadini, con la prescrizione del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (impegnativa con richiesta per tampone molecolare 91.12.1_0 «virus acidi nucleici ibridazione nas (rt-pcr)», o con quella del medico del Sisp, Servizio di igiene e sanità pubblica, potranno accedere solo dopo aver effettuato la prenotazione al link aouiverona.zerocoda.it.(raggiungibile da PC o smartphone).



Per accedere all’ambulatorio è inoltre necessario che i cittadini portino con sé la prescrizione in formato cartaceo (anche nel caso di impegnativa dematerializzata).

La nota precisa che non sarà possibile l’accesso diretto.

La persona che deve eseguire il tampone e il suo eventuale accompagnatore (in caso di minorenne o utente non autosufficiente) dovrà indossare la mascherina chirurgica, igienizzare le mani con gel idroalcolico, mantenere il distanziamento di almeno un metro e avere con sé la tessera sanitaria.

Al momento dell’accettazione andrà presentata l’impegnativa o la prescrizione del SISP, la tessera sanitaria blu e fornire i dati anagrafici richiesti. Non sarà accettato chi sarà sprovvisto di tessera sanitaria.

L’esito del tampone sarà disponibile solo su Dossier Sanitario Elettronico in lingua italiana e inglese, accessibile esclusivamente con Spid o Cie.

L’Azienda ospedaliera invita rispettare l’orario di accesso presentandosi comunque non prima di 5 minuti rispetto all’orario di appuntamento.



All’attuale Centro dell’Ospedale di Borgo Trento (al padiglione 11, piano interrato) è stato aumentato il numero dei tamponi eseguibili, sempre previa prenotazione al link aouiverona.zerocoda.it.



Infine, per la disponibilità di vaccinazioni per la terza dose e pediatrici è stato ulteriormente aumentato, previa prenotazione al link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9, anche il numero degli appuntamenti disponibili per le vaccinazioni agli adulti (prima dose, dose “booster”) e ai bambini sotto i 12 anni (prima dose).