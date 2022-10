Zaia e Farinetti: «Cultura enogastronomica e arte, format vincente»

Il presidente conferma anche che il Veneto è in «pole position per il progetto Intel»

Un tour tra mercato, libreria e reparto vini, per finire alla rotonda tra il banco bar e il ristorante. Infine una visita alle mostre temporanee del piano superiore. Il presidente della Regione Luca Zaia è in visita a Eataly, all'ex ghiacciaia recuperata da Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e presidente di E.Art.h.

«Oscar porta qui la sua grande attività pionieristica che abbina cultura enogastronomica, agroalimentare e arte. Ho visto il suo format al Lingotto e a New York ed è vincente», spiega il presidente. Zaia è ora al confronto incontro con Farinetti «Imprese, politica e territori: la nostra idea di futuro» affrontando i temi caldi di oggi tra crisi e misure economiche, con l'obiettivo di tracciare una chiara direzione per il futuro. L'incontro è moderato dalla giornalista Annalisa Chirico.

AI microfoni di Telearena Zaia ha confermato anche l'importanza del Veneto in ambito economico nazionale confermando che la regione è in «pole position anche per il progetto Intel».