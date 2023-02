La regina della Scala sale in cattedra al liceo Agli Angeli: «Non vedo l’ora di iniziare»

Accarezza la scena del Teatro alla Scala di Milano da dieci anni, scarpette a punta e grazia nei movimenti. Virna Toppi, prima ballerina del più celebre teatro d'opera italiano, è la nuova consulente artistica del liceo coreutico «Agli Angeli» di Verona, il percorso di studi – l'unico statale in Veneto – in cui si formano le future stelle della danza.

Ad anticipare la notizia è stata l'artista stessa, in un breve video diffuso attraverso i canali social della scuola. «Non vedo l'ora di iniziare questo percorso», ha detto rivolgendo un saluto alle studentesse e agli studenti, sorridente mentre alle sue spalle si staglia l'inconfondibile portico a terrazza «appoggiato» alla facciata in stile neoclassico del teatro milanese.

«Oltre a lavorare in team con i docenti del dipartimento coreutico, Virna Toppi terrà degli incontri dedicati agli alunni del liceo e alcuni stage aperti anche a studenti esterni», spiega il dirigente scolastico Mario Bonini, senza nascondere l'entusiasmo per l'inizio della collaborazione con questa artista considerata da tutti una stella di prima grandezza, applaudita dalla critica più autorevole.

«Siamo davvero onorati e soddisfatti», afferma il preside. «Abbiamo lavorato con impegno per ottenere questo risultato, gli insegnanti stessi si sono dati molto da fare e quando siamo riusciti a raggiungerla per farle conoscere la nostra realtà e proporle questa collaborazione, Virna Toppi si è dimostrata molto disponibile e felice di diventare la nostra madrina. Con la sua presenza e la sua testimonianza aiuterà i nostri ragazzi e ragazze a comprendere tutta la bellezza della danza, ma anche l'impegno e la costanza che servono se si vuole intraprende questo percorso. A stretto giro arriverà a Verona per firmare il contratto e con l'occasione speriamo di poter organizzare un momento di festa».

La prima ballerina giudice di «Amici di Maria De Filippi»

Virna Toppi, 28 anni e «sulle punte» da quando ne aveva sette, sarà senz'altro un modello per il folto vivaio di giovani aspiranti danzatrici e danzatori che si formano all'educandato statale «Agli Angeli». È nata con la passione per il ballo e da quando ha messo piede nella scuola di danza della sua città d'origine, Lentate sul Seveso (provincia di Monza Brianza, in Lombardia), non ha più smesso di danzare.

A dieci anni è entrata alla Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, dove si è diplomata nel 2011. Dopo un anno nel corpo di ballo del Balletto del Teatro dell'Opera di Dresda, in Germania, l'allora direttore del corpo di ballo della Scala, Makhar Vaziev, l'ha voluta lì dove tutto è iniziato.

È cominciata così un'esperienza che le ha regalato grandi successi: prima è stata nominata ballerina solista e dopo altre tre stagioni, nel 2018, ha realizzato il sogno di una vita diventando prima ballerina alla Scala di Milano. Dal settembre 2019 al luglio 2020 ha danzato come prima ballerina del Balletto di Stato Bavarese, a Monaco di Baviera per poi tornare alla Scala.

Di recente è anche apparsa come giudice nel talent show di Mediaset «Amici», con Maria De Filippi. Per il liceo coreutico «Agli Angeli» è una tradizione ormai consolidata, quella di avvalersi di una consulenza tecnica esterna. In passato questo ruolo era stato rivestito anche da Petra Conti, già prima ballerina alla Scala di Milano e «principal dancer» del Los Angeles Ballet negli Stati Uniti.

L'istituto di via Battisti ha attivato l'indirizzo coreutico nell'anno scolastico 2014/15 con due curricula, danza classica e danza contemporanea, centrando l'obiettivo di formare ogni anno una nuova classe prima. D'altra parte esperienze simili si contano sulle dita di una mano e quelle pubbliche sono ancora più rare, per questo motivo gli studenti arrivano anche da fuori regione. Attualmente gli iscritti sono una novantina.