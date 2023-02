Il vigile del fuoco veronese in Turchia: «Ci implorano di scavare ovunque, qui manca tutto»

Arriva il cambio. Un secondo gruppo di 48 Vigili del Fuoco, tra i quali un veronese ed altri dal Veneto, sta raggiungendo l’area operativa in Turchia. Sono tutti specialisti Usar (Urban search and rescue, ricerca e soccorso in contesti cittadini colpiti da calamità), al pari dei colleghi che tornano in Italia dopo uno dei turni più pesanti e brutali delle loro carriere.

I salvataggi

Mercoledì avevano salvato due ragazzi, 11 in totale le vite strappate alle macerie. Non è molto, a fronte di un bilancio che supererà di molto le 25mila vittime attuali, ma è ciò che si poteva fare. Ed è stato (e sarà) fatto. «Non è però facile neppure aiutare. Questo, in particolare, è uno scenario complicato», ammette Paolo Foresti, funzionario del Comando provinciale, per un periodo distaccato al Centro di Coordinamento operativo nazionale del Corpo. «E la situazione è davvero drammatica, sotto molti aspetti». D’azione ed umani.



Il primo impatto per il nucleo partito a poche ore dalla devastazione, già chiara purtroppo nella devastante proporzione, non è dei migliori. «Lo sbarco è stato possibile solo ad Incirlik. Antiochia è troppo lontana ed il terzo aeroporto “utile“ era inagibile, con la pista spaccata, spostata lateralmente di oltre tre metri. La squadra ha dovuto viaggiare per oltre 190 chilometri per raggiungere Hatay, il teatro delle operazioni del contingente italiano di soccorso», racconta Foresti. Affrontando il caos e problemi logistici.

Le difficoltà

«Si sono subito manifestate una serie di difficoltà nel coordinamento tra l’amministrazione turca e la nostra Protezione civile, anche nello stabilire la sede del campo base. Che, nelle prime 48 ore dall’arrivo, è stato spostato per ben dieci volte. Per lasciare il posto, questa la spiegazione, ad uno spazio di accoglienza degli sfollati che si stava organizzando a livello cittadino».

Lo scioglimento del nodo logistico richiede ore, forzatamente sottratte all’azione. Finalmente, liberi dal ritardo «obbligato» ed organizzati alla meglio con la massima rapidità, i 55 Vigili del Fuoco e i 15 operatori della Protezione civile entrano in campo. Tre squadre in rotazione, di cui due all’opera e la terza, ammette il funzionario veronese, «teoricamente in riposo». Parola che, in quei giorni, «ha avuto un significato esclusivamente simbolico». In realtà la prima missione italiana è un lavoro ininterrotto: su un sito assegnato dalle autorità locali ed altri due, si fa per dire, «scelti». «Sostanzialmente si è andati quasi per obbligo, sollecitati dalla folla di persone disperate che, letteralmente, tirava per la giacca gli operatori, implorando di scavare dove si pensava fossero sepolti i dispersi».



L’altro grave problema delle prime giornate è di comunicazione, elemento imprescindibile per una squadra con «gli stivali sul terreno». «Le autorità turche, per motivi difficili (o forse troppo facili, ndr) da capire, avevano “abbattuto“ la rete cellulare. Morale dalla favola: dei sei telefoni satellitari solo uno risultava in qualche modo utilizzabile. Per risolvere il guaio c’è voluta tutta la perizia del nostro nucleo per le telecomunicazioni, che alla fine è riuscito a stabilire una connessione stabile, indispensabile per garantire il collegamento costante con il Viminale», racconta Paolo Foresti.



In buona sostanza il primo gruppo di intervento si trova ad improvvisare, adattandosi alla «mancanza di interfaccia» con le unità di crisi locali. «E meno male», osserva tra ironia ed amarezza il funzionario veronese, «che noi italiani, nell’arte di arrangiarci nelle situazioni complesse, siamo maestri indiscussi». A dispetto delle condizioni operative quasi proibitive le squadre riescono a portare a termine la missione: salvare chi può ancora essere salvato.

Intorno c’è la devastazione, folle di persone divise tra il dolore e la fame. «I “ragazzi“ hanno diviso con la gente le loro “razioni K“, la dotazione utile per dieci, undici giorni. Tutti chiedevano di scavare ed allo stesso tempo del cibo, l’acqua che mancava», racconta Foresti. La situazione, lentamente, pare stabilizzarsi. «Ma manca tutto». Esaurita, purtroppo, l’emergenza del soccorso che salva vite quella che si prospetta ora è una crisi umanitaria tra le più gravi in tempi recenti.