Via Albere, cantiere serale e notturno per pulire le condotte delle acque bianche

Un cantiere serale e notturno, dalle 20.30 fino alle 4 del mattino, per evitare disagi alla viabilità. È quello che Acque Veronesi aprirà dalla sera di lunedì 5 dicembre in via Albere per lavori sulla rete bianca comunale a completamento dell'intervento realizzato realizzato nello scorso settembre grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto a supporto dei territori colpiti dalla tempesta Vaia.

L’obiettivo è manutentare e ripulire le condotte che ricevono e smaltiscono le acque piovane a monte dei due sottopassi (tra via Albere e via Piatti) dove Acque Veronesi ha realizzato il nuovo sistema di convogliamento delle acque piovane attualmente in uso, progettato per smaltire in ambiente, dopo una fase di trattamento, le acque raccolte all’interno della nuova vasca di laminazione.

Una pulizia che, salvo complicazioni, non prevede scavi e permetterà di avere un risultato migliore nella captazione delle acque piovane durante i fenomeni più intensi anche nel sottopasso più vicino a Golosine. Per completare l’opera servirà comunque ridurre le corsie di marcia da due a una introducendo il senso unico alternato e, qualora ce ne fosse bisogno, un semaforo.