Il vescovo e Verona che cresce: «Intel? Una grande occasione»

La chiama già la «nostra città», racconta della passione (piuttosto inusuale) per il dialetto veneto, scommette sul futuro delle aziende legate al «nostro territorio». E poi c’è quella data mistica che lo accompagna: il 21 maggio, giorno della nascita, che coincide con la festa del patrono di Verona, San Zeno. Un predestinato.

Neppure quarantott’ore dopo la proclamazione ufficiale, a guardarlo seduto in mezzo al salone dei Vescovi, circondato dai volti dei suoi predecessori, sembra che Domenico Pompili, in quel palazzo nell’ansa dell’Adige che si affaccia su San Giorgio, ci abiti da una vita. È in quello che lui definisce «il tempo dell’ascolto»: e cita la «Shemà Israel» ebraica e l’«ascolta figlio» della regola di San Benedetto. Ascolta, Pompili; ascolta un po’ tutti e intanto riflette. Ma legge già oltre. Come fanno i visionari.

Intel? Una grande opportunità

Lui che arriva da una terra flagellata dal terremoto e da crisi occupazionali intravede, come le istituzioni che nei giorni scorsi erano intervenute, una scommessa con cui Verona deve misurarsi: «Intel è una grossa opportunità. Un’opportunità da guardare con attenzione», commenta. L’Intel è... quell’Intel: quella del logo azzurro, l’anima di milioni di computer, il colosso americano leader dei semiconduttori e microprocessori. Dalla sede di Santa Clara, in California, nel bel mezzo della Silicon Valley, i vertici dell’azienda hanno spostato lo sguardo sul Nord Italia, con Verona in pole (l’altra candidatura è Torino) come possibile sede di un investimento milionario che farebbe affluire montagne di risorse in termini di occupazione, indotto, denaro, prospettive.

Opportunità per lo sviluppo, quella della digitalizzazione, che, per il vescovo, ben si lega con la vocazione agroalimentare del nostro territorio: «Sono due argomenti che stanno bene insieme. Verona può trarne giovamento». Nel salone dei Vescovi lo affiancano don Stefano Origano e monsignor Martino Signoretto, vicario per la cultura, l’università e il sociale: di fronte i giornalisti delle testate locali. Una chiacchierata senza tirarsi indietro. A partire dalla rete: «Solo un ingenuo può credere che aumentando il potere dei social l’ascolto aumenti. Si dovrebbe puntare al dialogo, ma spesso si finisce per dialogare tra tribù in cui ognuno ascolta la propria voce».

Le responsabilità della politica

Poi la politica: «La Chiesa non vive sulle nuvole e, inevitabilmente, deve confrontarsi con le istituzioni. Per il bene della comunità, perché la Chiesa deve diventare l’interprete della comunità, entrare nelle questioni che riguardano tutti». E cita quanto accaduto a Rieti con i suoi appelli per accelerare la ricostruzione quando le operazioni sembravano rallentare e, prima ancora, con quell’omelia che ha scosso le coscienze, e non solo, di mezza Italia: «A uccidere l’uomo non è stato solo il terremoto, ma anche la negligenza umana». Roba da togliere il sonno a qualcuno. Uno che non le manda a dire, Pompili, e quello che dice non è mai banale. Parla della piaga dei suicidi in carcere e tra gli agenti di polizia «sintomo di un malessere che esiste».

Affascinato dalla lingua veneta ma non si sbilancia sull'autonomia

Si sbilancia sui veneti: «Fin da piccolo ero affascinato dalla lingua veneta, trovavo che avesse un suono gradevole. E il mio padre spirituale, una figura fondamentale, era di Piove di Sacco, un gesuita». Il Veneto nel destino, Verona un presente intrigante. Giornalista, Pompili, e comunicatore: «La chiesa nasce per comunicare. E sa intercettare nuovi linguaggi. Come è accaduto con il cinema», spiega. «Nell’Italia del Dopoguerra il Pci aveva capito che con il cinema si poteva arrivare ai giovani. E la chiesa ha risposto creando cinema cattolici nei paesi».

Sull’autonomia non si sbilancia. Almeno per ora: «So che c’è un dibattito piuttosto acceso, voglio approfondire l’argomento per pronunciarmi». Reatino di adozione, Pompili è stato vescovo per anni nei luoghi più veri del francescanesimo; Francesco come compagno di viaggio e un papa (Bergoglio) che lo tratta da amico e gli faceva le improvvisate andando a trovarlo a Greccio. Francescano e «bergogliano» lo è senza dubbio sull’ambiente, il vescovo.

Le comunità Laudato sì' e il tema dell'ecologia

Le comunità Laudato si’, sono la sintesi della sua filosofia pastorale. Ci sarà spazio anche a Verona per le Laudato si’? «Non voglio obbligare nessuno, se nasceranno sarà per iniziativa delle persone. Certo, il tema dell’ecologia ambientale non può essere sottovalutato». Lo hanno fatto, in passato, molti, non i papi: «La creazione non è secondaria rispetto alla nostra vita. Il papa parla di ecologia ambientale e sostenibilità come temi del futuro. Non bisogna essere negazionisti e neppure terroristi. Ma ormai si è capito che le tematiche ambientali devono essere al centro della vita di ognuno. Tutti dobbiamo prenderci delle responsabilità e chiederci: cosa posso fare io?».

Dall’ambiente alla religione: «È più importante il rapporto con la gente che quello tra preti». Gli incarichi in diocesi? «Confermati tutti». Per ora. «Donec aliter provideatur», (Finché non si provveda in modo diverso). La vita di tutti al centro del suo mondo: «Un paese che lascia morire la gente in mare non può considerarsi civile. Ma bisogna mettere in pratica delle iniziative per impedire alle persone di trovarsi in mare. Non c’è nessuno che vuole far morire le persone».

La passione per il calcio

Il tempo per una battuta e un caffè al volo: «Spero di andare presto allo stadio», commenta Pompili. E magari rimettersi anche la maglia con il numero: «Giocavo centrocampista, avevo dei piedi discreti, ma è stato tanto tempo fa. Adesso spero solo di riuscire a fare qualche minuto bene». Guarda avanti, il vescovo. Si è già preso un posto nel cuore dei veronesi. E Verona gli è entrata nel cuore. «La nostra città».•.