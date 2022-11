Verona baciata dalla dea bendata: vinti 62.500 euro al Lotto a Casaleone e 20mila al 10eLotto in città

Veneto protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite totali per oltre 76mila euro: come riporta Agipronews, la più alta, da 62.500 euro, è stata centrata a Casaleone, in provincia di Verona, poi un'altra vincita da 14mila euro è stata realizzata a Rubano, in provincia di Padova. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 970,9 milioni dall'inizio dell'anno.

Ma non è tutto, vincite in terra scaligera anche al 10eLotto, Veneto fortunato: vinti 20mila euro a Verona dove è stato centrato un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Probabilità di vincita

Per quanto riguarda il Lotto, la probabilità di vincita su 3 numeri giocati è di 1 su 137 ( per l'ambo), 1 su 11.748 ( per il terno); su 4 numeri giocati è di 1 su 70 (per l'ambo), di 1 su 2.989 (per il terno) e di 1 su 511.038 (quaterna).

Nel 10eLotto invece le probabilità di centrare un 9 sono 11 su 333.