Denaro sporco, Verona al top delle compravendite sospette

Verona nella top ten nazionale delle operazioni finanziarie sospette. È un primato in negativo, quello che si aggiudica la provincia scaligera, dove nel 2022 sono state registrate 2.247 operazioni sospette, in crescita rispetto alle 1.985 del 2021.

Compravendite immobiliari, bonifici, acquisizioni societarie e transazioni di ogni tipo, con un aspetto in comune: il sospetto che dietro quell’operazione si nasconda un tentativo di riciclaggio. Un modo per ripulire il cosiddetto «denaro sporco». Sono i dati pubblicati nell’ultimo report dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (Uif), l’unità di intelligence finanziaria istituita dalla Banca d’Italia.

Numeri in crescita

Numeri che parlano di un fenomeno in crescita in tutto il Paese. «Nel secondo semestre del 2022 si è registrato il più alto numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute in un semestre, con un picco in corrispondenza dei mesi di ottobre e novembre», scrive la Uif nel report. «La vigorosa crescita nel secondo semestre ha portato a 155.426 il numero di segnalazioni complessivamente ricevute nel 2022 (con un aumento dell’11,4 per cento sul precedente anno), confermando l’elevato tasso di crescita già riscontrato nel 2021».

Due sarebbero le cause principali. In primo luogo, nel tempo la normativa è diventata sempre più stringente e impone oggi a un maggior numero di intermediari finanziari di segnalare le operazioni ritenute «poco cristalline». Non si esclude però anche che, dopo il Covid, l’economia sporca, e in particolare quella della criminalità organizzata, sia tornata a girare a pieno regime.

Verona nella top ten delle operazioni sospette

In Veneto le operazioni finanziarie sospette sono state 11.437 nel 2022, rispetto alle 10.253 dell’anno precedente. Verona si piazza in testa, con 2.247 segnalazioni appunto, seguita da Padova (2.216), Venezia (2.202), Vicenza (2.010), Treviso (1.911), Rovigo (517) e, infine, Belluno (334). Ma anche a livello nazionale la provincia scaligera si colloca ai vertici della classifica delle segnalazioni, più precisamente al decimo posto, dopo Roma (17.068 operazioni sospette), Milano (15.203), Napoli (11.561), Torino (5.345), Brescia (3.389), Firenze (2.780), Caserta (2.746), Palermo (2.490) e Bari (2.445).

Ma da chi provengono queste segnalazioni? È la stessa Uif a spiegarlo nell’ultimo report. L’87,5 per cento delle segnalazioni sono arrivate da intermediari e operatori bancari e finanziari (oltre la metà da banche e poste, più gli istituti di monete elettroniche e alcuni istituti di pagamento) e il 12,4 per cento da soggetti obbligati non finanziari, in particolare professionisti e prestatori di servizi di gioco.

Dalla semplice evasione ai finanziamenti al terrorismo

Nel momento in cui scatta l’«allerta», le segnalazioni di operazioni sospette finiscono all’Uif: lì avviene una prima scrematura, e nel caso vi siano elementi di fondatezza il fascicolo viene trasmesso alla Guardia di finanzia per approfondimenti che possono poi portare a un’inchiesta per riciclaggio.

Dietro ogni segnalazione possono nascondersi gli scenari più vari, dalla «semplice» evasione fiscale ai tentacoli della criminalità organizzata, ai finanziamenti al terrorismo. Solo nel secondo semestre del 2022 l’Uif ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi 80.754 segnalazioni (rispetto alle 81.228 ricevute) e ha adottato 13 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 105,3 milioni di euro.