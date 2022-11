Sbarchi a Catania, 9 migranti arrivano a Verona. «Centri al limite delle capacità di accoglienza»

Sbarcano, in fuga dalla miseria ed altri orrori. I 256 migranti approdati da poche ore a Catania, sono già stati smistati. Alcuni accolti in Campania e Piemonte, mentre 50 sono già arrivati in Veneto. Nove sono già ospitati a Verona; altrettanti rispettivamente a Treviso, Venezia e Vicenza.

Gli altri sono distribuiti, in due coppie, tra Belluno e Rovigo; dieci hanno trovato asilo a Padova. Ma il sistema mostra criticità. E risuona l’allarme-appello del prefetto di Venezia, nonché coordinatore regionale dei rappresentanti del Governo, Vittorio Zappalorto: «Non sappiamo dove metterli, siamo», riferisce con un termine che di solito è in uso per gli eventi, «letteralmente “sold out“». «Vengono inviati qui e, francamente, non so cos’altro dire», aggiunge. «Vedremo di sistemare quante più persone possibile, degli altri non so cosa accadrà».

Il prefetto: «Evitare grandi concentrazioni»

Il suo omologo veronese, Donato Cafagna, non nasconde il problema. «Sia pure tuttora gestibile grazie alla distribuzione delle persone, dal Nord al Sud della provincia e nel capoluogo, in piccoli nuclei, mai al di sopra delle 25 persone, spesso in appartamenti per evitare grandi concentrazioni». Una strategia che sembra «pagare», consentendo di evitare possibili tensioni sociali. Attualmente sul territorio scaligero sono presenti 1.042 migranti-profughi; nell’aprile 2020 erano 1.541.

La quota maggiore, 943 donne e uomini, ha raggiunto l’Italia sbarcando sulle coste del Sud o arrivando, con viaggi altrettanto tormentati, dalla cosiddetta «rotta balcanica», entrando dai valichi (o passando rischiosamente dalle montagne) dei confini ad Est. Gli ucraini, in fuga dalla guerra scatenata dalla Russia e che dura già da otto mesi, sono al momento 99.

Numeri significativi nel Veronese

«Certo, i numeri per quanto riguarda il Veronese sono significativi: 383 gli arrivi solamente negli ultimi cinque mesi ed ciò rappresenta, a tutti gli effetti, un numero considerevole», chiarisce il prefetto Cafagna. «Il bisogno di strutture si avverte e le gare per l’affidamento dell’accoglienza hanno ormai cadenza mensile», aggiunge. Il «ricambio», derivato dalla verifica periodica del diritto allo «status» di rifugiato, tiene per il momento in equilibrio il sistema. Ma l’onda dei grandi spostamenti di persone dal Sud al Nord del mondo non si fermerà.

Il fronte politico legato alle migrazioni, intanto, si va infiammando con il passare dei giorni, talvolta delle ore. La Francia, per bocca del ministro dell’Interno Gèrald Darmanin, invita «tutti gli altri partecipanti» al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, ed «in particolare la Germania», a sospendere con effetto immediato l’accoglienza dei circa 3.500 profughi attualmente in Italia. Una protesta contro il rifiuto di Roma di autorizzare lo sbarco di Ocean Viking in Italia.

Gestori esasperati e bandi deserti

La chiusura, con strascichi giudiziari gravi anche a carico di rappresentanti dello Stato, dei centri di accoglienza di Bagnoli (Padova) e Cona (Venezia) non semplifica certamente l’accoglienza «anche per la più umanitaria delle cooperative», spiega il prefetto veneziano Zappalorto. «I gestori non ce la fanno più ed i bandi vanno costantemente deserti. Ho chiesto ripetutamente di tagliare alcune spese. Ma ora siamo al paradosso, i posti risultano ancora minori che nel passato ed il “caro bollette“ sta pesando. Alcuni centri stanno meditando di non rinnovare le convenzioni perché i conti non tornano più. Ho scritto non so quante lettere», ribadisce il prefetto di Venezia, «ma non ho avuto risposta. E a questo punto siamo esasperati».

Guerfi: «Restiamo umani»

L’emergenza, ormai sovranazionale e divenuta materia bollente anche per l’Unione Europea, incalza. Genti diverse spingono sui confini Nord del Mediterraneo, il Mare Nostrum (di chi?), in cerca di futuro. E sono, nella quasi totalità portatrici di una diversa religione. «Restiamo umani», invoca l’imam Mohamed Guerfi, componente il direttivo dell’Unione delle comunità islamiche in Italia (Ucoi). «Non vedo al momento una chiusura da parte dell’Italia ma una situazione ancora del tutto “in ballo“. Le persone sono state fatte sbarcare, poteva andare peggio...», osserva. «Certo, la situazione è difficile e va gestita, anche qui, cercando di non danneggiare i territori».

L’onda dei migranti non si ferma, passa il mare e i valichi di montagna, chiede vite come prezzo. Vista da Nord è un’emergenza. Guardata da Sud è disperazione aggrappata alla speranza