Riapre, a sorpresa, l'Accademia di arte circense: lo stop, l'appello e la ripartenza

Quando tutto sembrava perduto, ecco che arriva la svolta: l'Accademia di Arte circense di Verona - che lo scorso marzo aveva annunciato la chiusura - riapre il prossimo 23 settembre 2023.

Lo si apprende da un post su Facebook della stessa Accademia che recita: «Grazie alla Regione Veneto a settembre si riparte. Invito tutti quelli che vogliono iscriversi a convitto di farmi sapere al più presto per sapere in quanti siamo!!! Un abbraccio a tutti.»

Un sogno nato 34 anni fa

L'Accademia è stata fondata 34 anni fa da Egidio Palmiri. È rimasta a Verona per due anni, per poi trasferirsi a Cesenatico nel 1991 e tornare stabilmente in riva all'Adige nel 2003. L'attuale sede in via Tirso, alle Golosine, è stata inaugurata nel 2012. Lo scorso marzo, però, il Covid e il caro energia, hanno affossato l'organizzazione, ma non hanno spento la passione. L'annuncio era arrivato dal direttore Andrea Togni che «con il cuore a pezzi» motivava la scelta forzata e si appellava alla politica.

Dalla petizione all'appello ai politici

Politica che, evidentemente si è mobilitata. Ma anche la popolazione non era stata a guardare: con un tam tam sui social era subito partita una petizione online che, in poche ore, aveva superato le 3mila adesioni. E il tutto esaurito si era registrato allo spettacolo di chiusura dell'attività. Poi il silenzio.

Ora l'annuncio della riapertura, grazie all'intervento della Regione Veneto, e la speranza e l'augurio di un ritorno in grande stile di uno dei massimi punti di riferimento per l'arte circense in Europa.