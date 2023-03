Verona, quanti incidenti negli ultimi giorni. Le cause? Alcool, cellulare, velocità, ma non solo...

È stata una settimana costellata da incidenti sulle strade veronesi, e non solo, con la morte di un motociclista di Minerbe oggi in Trentino.

Sono stati innumerevoli gli scontri avvenuti, soprattutto in città, che hanno causato feriti e danni, con auto spesso finite capovolte e un maxilavoro per 118, polizia locale e vigili del fuoco. Alla base di molti incidenti disattenzioni, alcool velocità troppo elevata o uso del telefonino in auto.

Qui un elenco (parziale) degli incidenti di questa settimana.