All'esame con l'aiuto esterno: scoperta la «banda» delle patenti facili

Gli agenti di via del Pontiere sono risaliti a una lunga lista di nominativi che avrebbero «barato» per superare i test

Gli agenti della Polizia Locale hanno pizzicato un altro furbetto al test teorico della patente. Si tratta in realtà di una «furbetta» aiutata da due complici che dall'esterno le suggerivano le risposte ai quiz attraverso un ingegnoso sistema per comunicare.

Un terzetto che è stato denunciato alla Procura di Verona per truffa ai danni dello Stato che si è rivelata, dopo le indagini degli agenti di via del Pontiere, essere ben più ampia di quanto sospettata. La candidata scoperta sarebbe infatti solo una di una lunga lista di nominativi che, con tutta probabilità, hanno avuto un aiuto esterno durante la prova d’esame. Insomma, una fitta ragnatela di soggetti, molti dei quali residenti in altre provincie italiane.

I preparativi e l'esame

Tutto è avvenuto martedì scorso. Come spiega una nota del comando di Polizia Locale, i due che avrebbero dovuto aiutare la ragazza a passare l'esame sono arrivati da fuori provincia e, sicuri di non essere scoperti, hanno preparato la candidata che si è presentata alla Motorizzazione civile di Verona per partecipare all'esame teorico.

Tutto era studiato nei minimi particolari: l’esaminanda aveva l’unico compito di entrare in aula, farsi identificare dal funzionario, prendere posto alla postazione e attendere i suggerimenti esterni dati da una terza persona che, da remoto, visionava le immagini tramite un telefonino ben nascosto nella felpa della giovane.

L'arrivo degli agenti e i controlli

Tutto stava procedendo come pianificato ma, proprio mentre la donna era intenta a compilare la scheda d’esame, gli agenti di polizia locale si sono presentati, come ormai accade da tempo, gli agenti di polizia locale per verificare il corretto svolgimento dell'esame. E così la ragazza, fino a poco prima tranquilla, ha iniziato ad agitarsi. Un comportamento sospetto che ha indotto i vigili a fermarla al termine del test per fare un controllo.

La donna ha quindi mostrato il cellulare nascosto, i cavi avvolti attorno al collo e persino il micro-auricolare che teneva nell'orecchio. Proprio mentre una seconda pattuglia stava arrivando a supporto, gli agenti hanno notato un Suv nero parcheggiato in sosta irregolare e in maniera defilata vicino alla Motorizzazione. Fermati i due uomini a bordo, un cittadino italiano residente in Lombardia e uno straniero di origine pakistana, residente in Emilia, che alla vista degli agenti cercavano di nascondere uno zaino sotto una coperta.

I complici all'esterno

Nella borsa gli agenti hanno trovato attrezzature elettroniche, scotch, cavi elettrici, telefonini, batterie e auricolari, schede sim e numeri telefonici oltre che un cacciavite e documenti vari. Tutto materiale che gli specialisti del Laboratorio Analisi Documentale, in poco tempo, hanno collegato ai due soggetti nell'auto e alla candidata fermata con il telefonino. Sono così scattate le perquisizioni e i sequestri di tutta l’attrezzatura in possesso dei tre protagonisti, uno dei quali organizzatore della truffa: lui infatti aveva assemblato il materiale e programmato i telefoni utilizzati dalla candidata.