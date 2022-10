Addio a Pistolesi, maestro di radiologia, tra i «padri» della facoltà di Medicina

Il professore aveva contribuito alla nascita dell'Università di Verona. Luminare della scuola scaligera, diede il via al servizio di screening per individuare il tumore al seno. Il ricordo: «I suoi pazienti prima di ogni cosa»

Si è spento il professore emerito Gianfranco Pistolesi, luminare della radiologia e «magister» della scuola radiologica di Verona, dove si sono formate generazioni di grandi medici radiologi e tecnici di radiologia. Aveva 95 anni e da qualche tempo era tornato a vivere nella sua regione d'origine, il Friuli Venezia Giulia, a Grado, dove è morto sabato 8 ottobre.

Contribuì alla nascita dell'Università di Verona

Nato a Gorizia nel 1927, Pistolesi ha conseguito la laurea in medicina a Padova, specializzandosi in radiologia con il celebre cattedratico Guerrino Lenarduzzi. Con Giorgio De Sandre, Roberto Vecchioni e Ludovico Scuro, Pistolesi è stato uno dei grandi che hanno contribuito alla nascita dell'università di Verona, fondando la facoltà di medicina e con essa la scuola di specializzazione in radiologia, nel 1969.

È stato il primo radiologo del Veneto a dirigere la Società italiana di Radiologia medica, dal 1980 all'84. Dinamico e innovatore, Pistolesi è stato un interprete dell'evoluzione della sua specialità medica.

Nel suo reparto la prima Tac «total body». Fu il «padre» dello screening mammografico

Nel reparto che dirigeva al Policlinico di Borgo Roma fu installata, nel 1975, la prima Tac «total body» in Italia, che dava la possibilità di «vedere» dentro al corpo umano senza doverlo aprire. Il professore era famoso per le sue battaglie sull'ampliamento di orario di utilizzo di questi macchinari, per valorizzare investimenti così costosi. E in questo «Ottobre rosa», il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, non si può non ricordare che proprio a Pistolesi si deve l'avvio del servizio di screening mammografico per l'individuazione precoce della neoplasia mammaria nelle donne tra i 50 e i 74 anni d'età.

La sua intuizione ha rivoluzionato il trattamento di questa malattia (un tempo la presenza del tumore al seno voleva dire l'asportazione di tutta la mammella e dei linfonodi dell'ascella) e contribuito alla consapevolezza che il cancro si può vincere anche ponendo maggiore attenzione alla salute attraverso i controlli clinici periodici.

Il ricordo di un suo allievo celebre

«Pistolesi ha influenzato la radiologia italiana per almeno trent'anni», ricorda uno dei suoi allievi, Giancarlo Mansueto, oggi professore ordinario di Radiologia all'università di Verona, direttore della scuola di specialità in Radiodiagnostica e dell'unità operativa complessa di Radiologia di Borgo Roma. «Con lui si lavorava dalle sei del mattino e almeno fino alle dieci di sera, anche oltre», racconta.

«Non si staccava finché non si era finito tutto in maniera perfetta, perché i pazienti venivano prima di ogni altra cosa. L'ultimo giorno di servizio, il 31 ottobre del 1999, ha indirizzato una lettera a ciascuno dei dieci medici che componevano il suo staff, me compreso, che ho lavorato al suo fianco per 15 anni. “Caro Mansueto”, mi ha scritto, “di imposizioni te ne ho fatte tante altre e su queste basi è difficile auspicare che in te resti un buon ricordo di me. Io invece posso permettermi di avere un buon ricordo di te”».

«Conservo di lui il ricordo di un grande maestro, anche di vita, per l'impostazione e l'approccio al lavoro che ci ha dato. Ci ha insegnato a non mollare, a non sentire la fatica. Sempre a beneficio del paziente, per arrivare alla diagnosi più approfondita possibile», afferma Stefania Montemezzi, direttrice dell'unità operativa complessa di Radiologia dell'ospedale di Borgo Trento, diventata primario dopo il pensionamento di un altro illustre allievo di Pistolesi, Giacomo Gortenuti, che radiografò Cangrande della Scala. Pistolesi era un lavoratore instancabile, ma si dedicava con grande passione pure alla ricerca e alla didattica. «Sono state le sue lezioni a farmi appassionare alla radiologia», conferma Montemezzi, e Mansueto aggiunge: «Sapeva legare con gli studenti e infatti tanti di loro hanno seguito le sue orme in anni in cui la radiologia non era un mestiere molto scelto».

Era un insegnante esigente e siccome da primario non aveva orari, capitava che gli esami della sua materia si dovessero sostenere di notte o di domenica, ma anche alla vigilia di Natale e a Ferragosto. Chi frequentava la sua scuola di specializzazione era avvisato: l'orario era tutti i giorni, 24 ore al giorno.