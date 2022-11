Treni e lavori, informazioni in tempo reale con il nuovo infopoint: a Verona il secondo d'Italia

«Costruiamo il domani. Insieme». Questo lo slogan che spicca nel nuovo Infopoint allocato al binario 1 della stazione di Porta Nuova.

Lo spazio a servizio dei cittadini è stato inaugurato oggi, venerdì 18 novembre, dal vice direttore generale Networkinfrastrutture di RFI Vincenzo Macello, affiancato dal sindaco, Damiano Tommasi e dalla vice presidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto, Elisa DeBerti.

L'info point offre una panoramica dettagliata sugli interventi del nodo di Verona, in particolare i lavori già avviati per l'alta velocità nella tratta Verona-Brescia, al fine di creare un corridoio metropolitano tra Milano e Venezia, e in quella Verona-Vicenza, che quadruplica la linea esistente.

Informazioni dettagliate in tempo reale, il secondo infopoint d'Italia

Tramite il display touchscreen è oltre possibile visionare e reperire informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento della progettazione del lotto Verona- Brennero, che prevede la realizzazione del quadruplicamento della tratta Pescantina e San Massimo della linea Fortezza-Verona lungo 9 chilometri e mezzo.

«Si tratta del secondo infopoint a livello nazionale in cui raccontiamo i nostri interventi, non solo in termini di opere infrastrutturali ma anche per le ricadute benefiche sul territorio», spiega Macello. «L'obiettivo è una rigenerazione urbana che, attraverso i monitor interattivi a disposizione dei cittadini, consente di avere informazioni puntuali».

Per la De Berti informare in primis il sindaco è fondamentale, visto che è la figura prima di riferimento dei cittadini. Evidenzia il primo cittadino, Damiano Tommasi: «I disagi sono compresi nel processo di costruzione delle città, ma si assorbono se è chiaro in che direzione si stia andando».