Verona in Love, la città torna capitale dell’amore

In centro storico, teatro della leggendaria storia d’amore tra Giulietta e Romeo, torna «Verona in Love», l’evento promosso dal Comune e organizzato da Studioventisette che vuole celebrare il sentimento più nobile declinandolo in ambito artistico, creativo, esperienziale e culturale. Tantissimi gli appuntamenti in programma che si svilupperanno tra Piazza dei Signori, Loggia di Fra’ Giocondo, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale e altri dislocati nei teatri, nei musei, nella biblioteca e nelle vie della città che faranno battere il cuore.

Cinque giorni dedicati all’esaltazione dell’amore per parlare di arte, musica, cultura, società e quotidiano, nell’idea che sia necessario dare forma alle passioni, raccontarle, portarle in scena, per rendere la narrazione sull’amore e l’amore stesso memorabili.

L’evento si è aperto ieri sera, 10 febbraio, con la giornata Rose, tutta dedicata alle donne, all’empowerment femminile e alla lotta contro la violenza di genere, evento che si è svolto sul palco principale di «Verona in Love», allestito nel Cortile Mercato Vecchio, spazio che nell’arco della cinque giorni ospiterà talk, incontri e spettacoli.

Oggi il programma si apre con un talk aromatico e avvolgente alle 11, con la Garage Coffee Bros, eccellenza nel campo della torrefazione veronese. Nell’appuntamento Caffè amore mio verranno raccontati i segreti della bevanda che più tra tutte unisce le persone: il caffè. Nel week-end avranno poi luogo i talk organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona per la rassegna ideata da Studioventisette, Dalla formula all’emozione, per parlare d’amore attraverso la scienza, la filosofia, la psicologia, l’archeologia e la letteratura.

Leggi anche A Verona in Love il concorso di poesia di Fidas

Il programma di oggi

L’Amore al Centro

Ore 11:00 Apertura Market / Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale

Ore 11:00 Piazza dei Signori / Danza in Fascia® con Scilla

Ore 11:00 Cortile Mercato Vecchio / Caffè amore mio Degustazione di caffè con Garage Coffee Bros

Ore 12:00 Cortile Mercato Vecchio / TALK Dalla Formula all’emozione con il filosofo Matteo Bonazzi – E’ tempo di un altro amore

Ore 16:00 Loggia di Fra Giocondo / TALK Dalla Formula all’emozione con la psicologa Michela Rimondini – Che coss’è l’amore, riflessioni sull’amore in chiave psicologica

Ore 16:30 Piazza dei Signori / Esibizione di danza con Elisa Cipriani e Luca Condello

Ore 16:30 Cortile del Tribunale / Bacio da Cinema

Ore 17:30 Loggia Di Fra’ Giocondo / Per L’Amore è un dono talk condotto dall’Associazione La Cura sono Io / La cura sono io. La cura siamo noi, insieme

Ore 17:00 Concorso Premio Arte d’Amore – Cortile Mercato Vecchio

Ore 17:00 Nicolò Fagnani in Trio

Ore 17:30 Esibizione dei sei finalisti del Premio Arte d’Amore

Ore 18:00 I saluti sul palco di PIF

Ore 18:15 Esibizione del cantautore Federico Secondomè

Ore 18:45 Annuncio del vincitore del Premio Arte d’Amore

Ore 19:00 Djset e live selection new performer & urban sound a cura di Lastalla – Con Hatelander, Sugar, Shudew, dj Rosmarino, Michael Donini

L’Amore Diffuso

Per tutta la giornata Musei Civici di Verona – Biglietto speciale Paghi 1 Entri in 2

Ore 10:00 Ricette d’amore (Centro Audiovisivi della Biblioteca Civica)

Ore 10:00 TOUR Verona e il commercio dell’amore con Assoguide Verona

Dalle ore 10:00 Wedding Juliet Verona – partenza da Atelier Albertini via San Cosimo, 5

Ore 10:30 San Rocco di Quinzano, Sala del Rettore / SE FA L’AMÓR. L’amore nella poesia di Berto Barbarani

Ore 11:00 Premiazione concorso di poesia Fidas Verona “La carezza in un verso” (Biblioteca Civica Sala Farinati)

Ore 11:00 alle 19:00 Galleria d’Arte Moderna Achille Forti in Cortile Mercato Vecchio 7 Esposizione #MYHEARTISBEAUTIFUL / A cura di Patrizia Nuzzo

Dalle 14:00 Museo Archeologico Nazionale…In Love (visite guidate per gli innamorati)

Ore 15:00 – 17:00 Visita interattiva con spettacolo (Shakespeare Interactive Museum)

Ore 16:00 – 18:00 Ama/Scrivi/Scatta – Sala Scacchi di Galleria d’Arte Moderna Achille Forti in Cortile Mercato Vecchio (Evento aperto a tutti)

Ore 16:30 Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di Giulietta.

Ore 19:00 Premio “Cara Giulietta” con il Club di Giulietta (Piccolo Teatro di Giulietta – Foyer Teatro Nuovo)

Ore 19:00 e 20:00 Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di Giulietta