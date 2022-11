Giornata Mondiale del Diabete, convegno e punto informativo in Bra

Domenica 13 novembre, anche a Verona, si celebrano i 20 anni della Giornata Mondiale del Diabete in Italia. Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel nostro Paese questa ricorrenza è stata infatti organizzata per la prima volta nel 2002.

Domenica di sensibilizzazione

Una domenica di sensibilizzazione per accrescere nella cittadinanza la conoscenza sulle problematiche connesse al diabete. E, ancora, per fornire una serie di consigli utili per un sano e corretto stile di vita, sia dal punto di vista alimentare che dell’attività fisica.

Il diabete è una patologia che, purtroppo, colpisce al mondo 425 milioni persone, di cui quasi 5 milioni in Italia. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi, collegabile a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Il diabete tipo 1, invece, insorge, di solito, in giovane età e l’unico trattamento possibile è quello con insulina.

L’appuntamento è per il 13 novembre in piazza Bra, dalle 9 alle 18, al punto informativo allestito dall'Associazione Diabetici di Verona in collaborazione con l’Associazione Giovani e Diabete Verona. Tutte le persone interessate potranno acquisire informazioni utili in merito al diabete e ai corretti stili di vita che ne favoriscono la prevenzione, quanto il convivere con la malattia stessa.

Il programma

Dalle ore 9.30 alle 12.45, in Gran Guardia, sarà invece proposto un convegno scientifico sul tema «L’importanze dei campi scuola dedicati alle persone con diabete e dell’attività fisico\sportiva, quali strumenti necessari per favorire la piena integrazione sociale e una miglior gestione del diabete».

Per questa edizione sarà inoltre realizzato il progetto «In campo con il mio diabete», ideato dalla Associazione Diabetici di Verona con l’Associazione Giovani e Diabete Verona e la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Veneto. Domenica 20 novembre, sui campi da calcio delle Prime Squadre dei Campionati regionali veneti, giocatori e arbitri, indosseranno al braccio una fascia con il simbolo della Giornata Mondiale del Diabete. Un ulteriore messaggio di sensibilizzazione sulla malattia.

Prevenzione e sensibilizzazione

L’appuntamento veronese è stato presentato questa dall’assessore alla Salute Elisa La Paglia. Presenti il presidente Associazione Diabetici Verona ODV Davide Caldelli, il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Enzo Bonora, il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Pediatria B e del Centro Regionale Specializzato per la diabetologia pediatrica Claudio Maffeis, il presidente dell'Associazione Giovani e Diabete di Verona Fabiano Marra e il presidente Comitato Regionale Veneto Figc Lega Nazionale Dilettanti Giuseppe Ruzza.

«Accrescere l’attenzione sul problema è il primo passo per individuare e prevenire l’insorgenza di questa malattia – ha spiegato l’assessore La Paglia –. Per questo il Comune di Verona è da sempre accanto alle associazioni del territorio che, anche quest’anno, hanno promosso per questo appuntamento una serie di importanti iniziative di sensibilizzazione. In particolare, per tutta la giornata di domenica, in piazza Bra sarà a disposizione della cittadinanza un punto informativo dove sarà possibile acquisire informazioni utili in merito al diabete».

Ulteriori informazioni sul sito veronadiabete.org e siedp.it.