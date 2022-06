Elezioni: a Verona arriva il Fantasindaco. 20 «fantagnocchi» per creare la propria squadra

«L'idea ovviamente mi è venuta dopo aver visto il Fantasanremo. Poi mi sono guardato in torno per capire se qualcuno aveva mai fatto qualcosa del genere legato alla politica. Ho scoperto che l'avevano fatto a Giovinazzo, in Puglia, e mi sono ispirato a loro».

Matteo Guidotto, 34 anni, è il creatore del fantasindaco veronese, con il quale «giocare» con le elezioni che si terranno il 12 giugno.

Funziona così. Si hanno a disposizione 20 fantagnocchi con i quali formare la propria squadra. Si sceglie un candidato sindaco (Sboarina è quello che costa di più, Barollo e Sautto le più economiche) e tre candidati consiglieri. Poi si scala (o si scende) la classifica in base ai loro risultati elettorali, sia del primo che del secondo turno. Ma non solo: contano anche, proprio come per il Fantasanremo, anche exploit alternativi. Porta punti organizzare un evento con il Papà del Gnoco, essere il «signore delle preferenze» in una circoscrizione, ma anche non prendere nessun voto (è il bonus «amici amici e poi...») o prenderne uno solo (il nome di questo bonus non possiamo scriverlo, ma trovate tutto su fantasindaco.com, compresi i malus).

Non serve lasciare dati per iscriversi, nemmeno la mail: basta scegliere un nome per la squadra, segnarselo da qualche parte, e post elezioni vedere dove si è piazzata sulla classifica che verrà pubblicata.

Al momento i concorrenti sono oltre un centinaio e i candidati sindaco più «acquistati» sono (in quest'ordine) Tommasi, Sboarina e Tosi, ma in moltissimi stanno prendendo anche Zelger. «È una provocazione per dimostrare che la politica può essere divertente e che ci si può anche non prendere troppo seriamente», spiega Guidotto, che è stato programmatore e che ora è manager per un'azienda americana che si occupa di tecnologia, oltre ad essere anima di TEDx Verona e Verona Yesterday.

E cosa si vince alla fine? «Solo la gloria», spiega Guidotto, «ma alla fine al vincitore un piatto di gnocchi lo offro volentieri...».