Chiude l’ultimo calzolaio del quartiere. «Nessuno fa più questo mestiere. I giovani? Nati col pulsante da pigiare»

Una vita dedicata a riparare, creare, inventare calzature di ogni tipo. Dopo sessant'anni di attività, di cui oltre 45 con la bottega propria, Sergio Castello depone gli arnesi da calzolaio e si ritira dalla scena, con l'enorme dispiacere dei clienti habitué.

Chiude così anche l'ultima bottega per la riparazione di suole e tacchi in via Golosine, dove negli anni Ottanta se ne contavano ben cinque.

«Non ho trovato nessuno interessato a ereditare la professione e i miei figli, Mattia ed Elisa, fanno ben altri lavori», dice l'artigiano che ha concluso l'attività a dicembre e ora sbriga le ultime consegne. «Ci vuole passione, abilità manuale e una certa dose di creatività, mentre i giovani di oggi sono nati con il pulsante da pigiare. Per insegnare il mestiere a qualcuno – come fatto in passato - avrei anche posticipato la pensione di un anno. Mi spiace molto dover ritirarmi, ma ho 73 anni e preferisco dedicarmi alle mie passioni, la bicicletta prima di tutto».

Calzolaio filosofo

«Abbiamo due vite, ma la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai una sola», evidenzia il calzolaio leggendo una sua annotazione. Sulla porta di ingresso, la poesia in rima è invece stata elaborata da un cliente affezionato, secondo cui «più che dal calzolaio sembrava andar suvvia, in un centro culturale a trattar di suole e filosofia. Così in un colpo solo ti erudivi sul concetto che pelle e cuoio non hanno alcun difetto, che per la palestra puoi usare un po' di plastica, ma per favore solo per far ginnastica».

Sergio in effetti non ha mai risparmiato rimbrotti ai suoi clienti che, pur spendendo talvolta anche grandi cifre, non hanno saputo riconoscere la scarsa qualità di una scarpa, facendosi attirare piuttosto da marche e mode. I giovani, poi, secondo il calzolaio persino si vergognano di mettere ai piedi delle buone calzature. «Preferiscono averne alla moda, tutte ballerine e senza una buona struttura che tenga fermo il piede», dice l'esperto, originario di Tregnago e da una vita residente a Bussolengo.

Dall'esperienza in fabbrica la passione per le scarpe di qualità

«Purtroppo ormai le suole non sono più cucite con l'isolamento di cuoio, e le plastiche esterne risultano sempre più scadenti. Ho iniziato a lavorare per un calzaturificio quando avevo 14 anni e se era assente qualche operaio mi sono sempre offerto di rimpiazzarlo. Così ho imparato ogni fase di realizzazione di una scarpa e so allungarle, accorciarle e crearne su misura».

Dopo l'esperienza in fabbrica, motivato a mettersi in proprio, il giovane Sergio aveva provato ad aprire bottega alla Rinascente, ma ebbe la meglio il marchio “Mister Minit“.

«Mi feci assumere e ricevetti il premio “la suola d'oro” in un concorso nazionale con oltre 1.500 partecipanti», ricorda. «Nel '77 ho deciso di trasferirmi in via Golosine, dove i calzolai avevano tutti una certa età e scarsa innovazione. Dopo dieci anni in affitto ho comprato l'attuale laboratorio al civico 81 e ora mi piange il cuore vendere, ma oltre alla mancanza di successori, stanno aumentando troppo i costi, compreso quello di dotarsi di pos per far pagare i clienti. Il quartiere era diverso in passato, ora molte botteghe chiudono. Ci sono sempre più stranieri e in buona parte ben integrati».

E ora inizia la seconda vita

Sergio non vuole avere pensieri. Agisce come un'artista. Da un vecchio cappotto in lana di agnello si è ricavato le solette interne per tenere i piedi caldi mentre pedala in lungo e in largo. «Ho sempre amato gli sport, sciavo in Lessinia, giocavo a tennis, andavo a cavallo e soprattutto adoravo la mountain bike», fa sapere. «Ora trascorrerò il tempo libero a pedalare»