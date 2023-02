Torna l’allarme inquinamento: nuove «Zone 30» nei quartieri

Zone 30 anche nei quartieri. Già, perché in centro il limite di velocità è in vigore ovunque da tre anni all’interno delle mura e dei bastioni, da quando l’allora giunta Sboarina approvò il provvedimento contenuto nel Piano urbano di mobilità sostenibile.

Una norma probabilmente sconosciuta a molti veronesi e che l’attuale amministrazione Tommasi vuole rendere più efficace, ma anche allargare ad altre zone del territorio comunale. La proposta si inserisce in un pacchetto più ampio di nuove misure per contenere l’inquinamento atmosferico, visto che Verona risulta ancora secondo il report di Legambiente una delle dieci città più inquinate d’Italia.

Sensi unici e «urbanismo tattico»

Quella dell’implementazione delle cosiddette «zone 30» è un’idea a cui la giunta scaligera lavora fin dai primi giorni e a cui tiene molto l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari. «La zona 30 si realizza con sensi unici, urbanismo tattico, dando spazio sulla carreggiata non solo alle macchine, insomma si tratta di un ragionamento allargato che comprende i dissuasori di velocità ma non solo», conferma Ferrari, pensando poi ad un allargamento ai quartieri delle limitazioni alla velocità dei veicoli.

Anche se probabilmente pochi veronesi lo sanno, oggi attualmente è in vigore un provvedimento datato 2020, quando l’allora amministrazione Sboarina aveva inserito nel Pums, il Piano urbano di mobilità sostenibile, il provvedimento per rendere «zona 30» tutta l’area all’interno di mura e bastioni, quindi la zona Ztl ma anche Veronetta, San Zeno e la parte di Borgo Trento compresa tra l’ansa dell’Adige a sud e via Farinata degli Uberti e via dei Mille a nord. L’idea adesso è di inserire anche alcuni quartieri, in un arco temporale non ancora definito ma che probabilmente entro l’anno porterà ad individuare le zone dove inserire le limitazioni. «Parliamo di proposte di riconfigurazione, che andranno esposte alla cittadinanza e tarate su segnalazioni e criticità individuate assieme ai cittadini», conferma Ferrari.

Giornate della sostenibilità

Intanto il Comune dà il via alle giornate della sostenibilità, e sarà proprio il quartiere di Veronetta ad ospitare la prima delle cinque in programma dal 12 febbraio al 23 aprile. Dopo il successo e il gradimento da parte della cittadinanza per la domenica lungo l’Adige dello scorso 30 ottobre, l’iniziativa viene ora riproposta con alcune novità, coinvolgendo appunto il maggior numero di quartieri fuori dalla cerchia ristretta del centro storico. Enti e associazioni metteranno in campo un denso programma di iniziative diversificate, dalle visite ai giardini storici di Veronetta alla piantumazione di bulbi ed essenze arboree, solo per restare sul fronte ambientale.

Ma ci sarà spazio anche per proposte di carattere culturale, con rappresentazioni teatrali all’aperto, spettacoli di burattini, dj set on the road, laboratori per tutti alla nuova edicola sociale di piazza Santa Toscana, e un coinvolgimento diretto del comitato del Carnevale "Simeon de l'Isolo", con distribuzione di gnocchi e apertura di Porta Vescovo.

Filobus e ciclabili

«L’opera filobus va certamente nella direzione di una mobilità diversa dall’auto privata», conclude Ferrari, «così come il collegamento di tratti ciclabili e il servizio di bus navetta per collegare diverse parti della città. Lavoriamo per un cambio di mentalità da parte dei veronesi, fermo restando che l’inquinamento atmosferico è un problema annoso che non si risolve in sei mesi ma con interventi strutturali di medio e lungo termine”. Le giornate della sostenibilità proseguiranno il 12 e 19 marzo, 16 e 23 aprile, ciascuna in una diversa zona della città grazie alla collaborazione tra Comune, circoscrizioni e associazioni del territorio.•.