Venerdì nero per i pendolari: da mezzanotte treni a singhiozzo per lo sciopero nazionale

Dalla mezzanotte di domani, venerdì 22 aprile, è stato indetto uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero e quindi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Altri disagi ci saranno per i viaggiatori che si muovono in Trentino: dal 23 aprile al 6 maggio 2022 per lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Ala, alcuni treni tra Rovereto e Ala (e viceversa) saranno cancellati parzialmente o per l’intera tratta, alcuni saranno sostituiti con autobus, per altri è previsto un ritardo programmato in arrivo a Verona di 5/10 minuti, mentre per alcuni treni in direzione Verona è prevista la fermata aggiuntiva di Mori. Oltre ai bus previsti in sostituzione dei treni sarà inoltre messo a disposizione un bus nella stazione di Rovereto per eventuali ulteriori problemi di collegamento.