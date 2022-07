Il dispositivo per pagare con carte è obbligatorio dal 2014, ma da ieri non si può più rifiutare di usarlo

Pagare qualsiasi prodotto, dal caffè al quotidiano, con bancomat o carta di credito da ieri è un diritto per tutti i clienti. E un dovere per tutti i venditori di prodotti e servizi. In realtà, nulla di nuovo. Il Pos, il dispositivo che accetta i pagamenti con carte di credito o debito, è obbligatorio dal giugno del 2014. Di fatto, però, il provvedimento è diventato del tutto operativo da ieri con l’introduzione della multa per chi, senza limite di importo minimo, non accetta pagamenti elettronici con bancomat e carta di credito.

La sanzione – l’illecito dovrà essere segnalato alle autorità dai clienti – per chi rifiuta un pagamento elettronico senza valida ragione (che potrebbe essere, ad esempio, un guasto momentaneo) è di 30 euro, a cui va aggiunto il 4% dell’importo della transazione negata.

A rischio sono dunque tutti coloro che non accettano i pagamenti elettronici sia che offrano servizi, come liberi professionisti e tassisti, sia che vendano prodotti al pubblico come esercenti e commercianti. Come prima conseguenza, tanto in centro che nei quartieri, sono spariti quasi ovunque i tipici cartelli che indicavano il “non si accettano pagamenti bancomat” o “bancomat a partire da “tot” euro”.



Tuttavia, la novità, che rientra tra le misure per ridurre l’uso del contante previste nel Pnrr, non piace agli addetti ai lavori. Se da un lato tutti si dicono favorevoli all’utilizzo della moneta elettronica, dall’altro vengono contestati i costi intermediari sulle transizioni che ancora ci sono e che incidono soprattutto nelle attività che prevedono operazioni molto frequenti e con importi molto bassi. «È una situazione eterogenea ma i costi ci sono», spiega Jessica Grigoletti del Bar Lume in Borgo Trento che ha una media del 30% dei clienti abituata a pagare tramite Pos: numeri in costante ascesa. «La nostra clientela è piuttosto anziana e dunque abituata alla moneta sonante. I giovani, invece, pagano con bancomat anche un caffè. Il che va benissimo ma solo se a livello nazionale faranno finalmente decadere i costi che dobbiamo accollarci e che vanno ad ingrassare solo le banche», aggiunge Edoardo Cazzadori, nuovo titolare della pasticceria Alla Rosa di piazza Vittorio Veneto. Sul piede di guerra, molto più di altre, c’è la categoria dei tabaccai che si aspetta una deroga entro pochissimi giorni. «È inaccettabile. I nostri prodotti sono soggetti al Monopolio di Stato: su un pacchetto di sigarette il ricavato è di 20 centesimi. Se 15 se ne vanno di transizione, non è sostenibile. Simile con i biglietti dell’autobus. Se non sarà fatta una deroga per il settore, ci saranno scioperi e manifestazioni», spiega Emanuele Gentile della tabaccheria Borgo Trento.



Il costo della transizione varia a seconda dei gestori e negli ultimi anni, complice una sana concorrenza tra operatori, si è molto abbassata. Le stime dei commercianti indicano una media di 0.20 euro a operazione con bancomat. Costo che aumenta con l’utilizzo delle carte di credito, per le quali la transazione incide di poco meno del 2% dell’importo battuto sullo scontrino. La mediazione, però, rimane. «Ufficialmente non si può ma ai nostri clienti comunque chiediamo di trovare la quadra e non vorremmo accettare pagamenti bancomat per importi inferiori ai 10 euro», confermano in un frutta e verdura.