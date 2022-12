Verona e gli ultracentenari in crescita: «La città ideale? Piccoli negozi e servizi»

Straordinariamente longevi. Magari pure in salute, fisica e mentale, e ancora pieni di voglia di fare. In Veneto, i report demografici Istat, aggiornati al 2021, contavano 1.507 centenari, fra cui 87 ultracentenari. E a Verona? Anche nella nostra provincia si registra un buon numero di super-longevi: in tutto 284, quaranta maschi e per il resto femmine. Se stringiamo la lente sul solo Comune di Verona, qui ne risiedono 116.

Ambiente e stile di vita fanno la differenza

Mauro Zamboni, direttore dell’Unità operativa complessa di Geriatria dell’Azienda ospedaliera e del Healthy Aging Center, spiega: «La vecchiaia ha iniziato a esistere dal Novecento in poi. All’epoca degli antichi romani, l’aspettativa di vita media era attorno ai 35 anni. All’inizio del Novecento, fra i 40 e i 45 anni. Nei decenni fra l’inizio e la fine del Novecento, la vita si è allungata straordinariamente fino ad arrivare a una media di 80 anni per i maschi e 84 per le femmine. Ovvero, nell’arco di un secolo abbiamo “guadagnato” più speranza di vita che in tutto il resto della storia umana».

«Questo, unitamente alle “blue zone” (aree nel mondo in cui abbondano i centenari e gli ultracentenari, ndr), ci conferma», prosegue Zamboni, che è anche professore di Medicina interna e Geriatria all’Università scaligera, nonché responsabile della Scuola di specializzazione in Geriatria, «che a fare la differenza sono l’ambiente e lo stile di vita, più ancora del Dna».

Il peso (scarso) del Dna

Quando ci si trova ad ammirare una persona giunta al secolo di vita, infatti, si è portati a pensare che il merito principale di questo traguardo sia da imputare tutto alla «buona genetica». A qualcosa, insomma, che tocca in sorte alla nascita, come il colore degli occhi, e su cui non si può avere alcuna influenza. Non è così: «Ha un peso, ovviamente, far parte di una famiglia con componenti molto longevi. Ma il Dna incide per non più del 20-30 per cento sull’aspettativa di vita degli individui, quindi non moltissimo».

Zamboni, come attesta il suo curriculum, è il massimo esperto a Verona (e fra i principali in Italia) dei meccanismi che regolano l’avanzare dell’età. «La vera differenza la fanno altri fattori, soprattutto l’ambiente e lo stile di vita. In parole povere, la chiave di quanto e di come invecchiamo è nelle nostre mani».

La ricetta della longevità

Dunque, quali sono le basi imprescindibili per potersi costruire, mattone su mattone, una vita lunga e il più possibile in salute? «Iniziamo col dire “cosa” provoca l’invecchiamento. Fra i fattori che lo accelerano c’è un processo chiamato “inflammaging”, una infiammazione cronica, di basso grado, asintomatica e non rilevabile, se non tramite analisi molto approfondite, responsabile di piccoli ma continui danni al Dna. Un logoramento protratto nel tempo, che ci fa invecchiare». A sua volta, «l’infiammazione ha, fra i suoi motori, la massa adiposa. Quest’ultima – a Verona l’abbiamo studiata a lungo – si comporta come un organo endocrino in grado di produrre citochine infiammatorie e di “invecchiare” i tessuti circostanti. Lo abbiamo dimostrato in vitro, mettendo a contatto cellule adipose con, per esempio, cellule del tessuto muscolare».

«E se guardiamo ai centenari», sottolinea il professore, «sono quasi sempre persone magre. Persone che, negli anni, si sono mantenute nel loro peso forma, con poche oscillazioni». Ad aumentare il livello di infiammazione nell’organismo ci sono poi lo stress prolungato, la sedentarietà, la dieta squilibrata, cattive abitudini come il tabagismo… Ma l’invecchiamento, prosegue Zamboni, «si può accelerare, come pure rallentare. Test sugli animali hanno chiaramente dimostrato che il “freno” viene tirato grazie a un’alimentazione salubre, ricca di sostanze antiossidanti, e alla giusta quantità di movimento. Eppure anche questo, di per sé, non basta».

Il ruolo delle relazioni sociali

Cos’altro serve? «Non siamo solo corpo, ma anche mente. Un individuo con un fisico sano, ma privo di stimoli intellettuali e relazionali, di socialità, insomma un individuo rinchiuso nell’isolamento, avrà meno chance di arrivare molto in là con gli anni. E soprattutto, di arrivarci in buone condizioni generali». Prosegue: «Decine di veronesi hanno tagliato il traguardo dei cento anni, ma con vistose differenze fra gli uni e gli altri. Ci sono i centenari lucidi, che rispondono a tono, che giocano con i nipotini e in casa sanno ancora arrangiarsi; ce ne sono altri colpiti da demenza e totalmente invalidi», risponde Zamboni.

«Ecco perché diciamo che i record di longevità si giocano tanto sull’ambiente. Se si ha la fortuna di vivere in un contesto – familiare, sociale, urbano – che promuove l’inclusione dell’anziano, le probabilità di rosicchiare alcuni anni di vita in più, e di farlo in salute, aumentano significativamente». Aggiunge il dottore: «In una città come Verona, dove gli over 65 costituiscono oltre il 20 per cento della popolazione, e gli ultraottantenni una quota rilevante di essi, è importante pensare a una struttura socio-urbanistica a misura di anziano. Alcuni nostri quartieri – penso a Borgo Trento, probabilmente una delle zone veronesi più «anziane» – sono perfetti in quanto a distribuzione capillare dei piccoli negozi e dei servizi primari. Qualsiasi cosa che permetta di prolungare l’autosufficienza personale, come la possibilità di fare la spesa senza dover usare l’auto, è molto utile».

Servizi per anziani ancora autosufficienti

Per esempio, l’Università, con il progetto «Avvicinati», aveva messo insieme competenze delle facoltà di Medicina e di Informatica per progettare una casa domotica al fine di supportare l’autonomia di abitanti molto in là con gli anni. «Viceversa, sempre a Borgo Trento, i nuclei familiari dei più anziani sono composti da una, massimo due persone. Qui, a scarseggiare, sono le opportunità relazionali, anch’esse essenziali, come abbiamo visto», evidenzia Zamboni. E continua: «Ciò che personalmente rilevo è la necessità di un’evoluzione culturale sull’argomento “vecchiaia”. Siamo ancora lontani da un modello ottimale. Oggi abbiamo molti servizi assistenziali, ma c’è uno stacco troppo netto fra quelli rivolti a persone ancora totalmente autosufficienti e quelli per anziani totalmente dipendenti. Invece, in Europa esistono virtuose esperienze intermedie, come il co-housing, che consentono agli anziani di proseguire la propria vita indipendente, ma con il supporto di servizi di vario tipo, e con il plus di una “facilitazione” relazionale».

Per concludere, «cosa è meglio? Strappare 120 anni alla vita grazie ai progressi della medicina o arrivare a 99 in buona salute quasi fino alla fine?», riflette Zamboni. «Io non ho dubbi. Scelgo la seconda».