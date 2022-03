Ultimo appello per salvare l’Accademia d’arte circense: «La politica ci aiuti». E vola la petizione online

Sono già più di 3.300 le firme raccolte dalla petizione online per evitare la chiusura dell'Accademia d'arte circense di Verona, che nei giorni scorsi, attraverso un messaggio su Facebook, ha annunciato a malincuore lo stop delle attività a causa delle difficoltà di gestione dovute alla riduzione dei finanziamenti, dei mancati introiti durante la pandemia e del rincaro dei costi energetici.

L'Accademia d'arte circense di via Tirso, attiva dal 1989, chiuderà dunque i battenti a fine marzo, dopo 33 anni di attività, salvo un provvidenziale intervento della politica, come auspicato dal direttore Andrea Togni. Una fine amara per un'istituzione tutta veronese, ma d'altra parte i costi di gestione non sono più sostenibili, come spiega Togni, che guida l'Accademia dal 2004. «Con la riforma del Fondo unico dello spettacolo del 2014, i finanziamenti si sono ridotti di oltre il 30 per cento, innescando un circuito regressivo che ha portato al logoramento delle casse. Il rincaro dei costi energetici e i mancati introiti a causa della pandemia hanno dato il colpo di grazia», dice Togni, che nelle scorse ore ha scritto agli allievi e ai loro genitori, ai collaboratori e agli ex studenti per comunicare loro, «con il cuore spezzato», lo stop alle attività.

Da parte loro, le famiglie vorrebbero scongiurare la chiusura e per questo hanno dato vita a una petizione online che in poche ore ha raccolto oltre 1.500 firme. «L'Accademia», spiegano, «è un fiore all'occhiello della nostra città e le amministrazioni locali conoscono bene questa realtà preziosa e i suoi corsi e spettacoli sempre molto apprezzati e frequentati. È una scuola di spettacolo, ma di uno spettacolo non fine a se stesso, bensì orientato a rendere spettacolari le doti che i ragazzi possiedono. I nostri ragazzi, noi genitori e la città non possono rinunciare a tutto questo. Se la scelta di chiudere sarà temporanea o definitiva dipende da quanto le istituzioni dimostreranno di credere in questa realtà così unica e importante per Verona».

Lo stesso Togni si appella alle istituzioni: «Abbiamo scritto al presidente del Veneto Zaia, all'assessore all'Istruzione Donazzan, al viceministro della Cultura Lucia Borgonzoni... Vorremmo capire se c'è la volontà politica di tenerci in vita. Siamo una fondazione come altre che sono riconosciute a livello statale, facciamo formazione e chiediamo un finanziamento, non un rimborso spese», sottolinea. I corsi sono frequentati da un centinaio di ragazzi e ragazze dai dieci ai 18 anni e da 18 allievi interni, che vivono in convitto e ricevono una formazione professionale della durata di quattro anni, frequentando la scuola dell'obbligo nei plessi dell'istituto comprensivo delle Golosine (dal 1° aprile un'altra struttura garantirà loro vitto e alloggio finché non termineranno l'anno scolastico). «Dopo svariati tagli, anche al personale, nel 2016 siamo stati costretti a raddoppiare le rette dei ragazzi a convitto», spiega Togni. «Il 95 per cento di loro proviene da realtà circensi che sono ferme da tre anni, dunque alcune famiglie non possono più permettersi di pagarle. Quest'anno siamo riusciti a creare tre borse di studio per far terminare l'anno ad alcuni allievi. In tutto si diplomano in sei, ma altri non sanno se potranno riconfermare il convitto anche per l'anno prossimo. Abbiamo deciso di chiudere senza debiti e questo ci permette di non dover liquidare nell'immediato il patrimonio, rappresentato dalle strutture. Io e altri sette istruttori saremo disoccupati».

L'Accademia è una fondazione riconosciuta senza scopo di lucro e una scuola di alta formazione professionale che rientra nel sistema scolastico italiano. Costituisce un unicum a livello nazionale. Esistono infatti molte scuole d'arte circense, ma una sola Accademia. L'ha fondata Egidio Palmiri nel 1989 «e noi», dice Togni, «siamo fieri di essere arrivati fin qua, ma non potevamo andare oltre. Non ho alcun rancore, anzi, ringrazio la città che ci ha sempre dimostrato affetto. Chiedo però un riconoscimento diverso da quello che abbiamo avuto finora e che sia la politica a muoversi, perché noi abbiamo già fatto tutto il possibile. Solo così può esserci ancora una speranza».