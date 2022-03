Ucraina, Hennadiy pronto al terzo viaggio: «Consegneremo altri beni e torneremo con i profughi: cerchiamo un tetto per donne e bambini»

Continua la gara di solidarietà per aiutare Hennadiy Kharchenko a salvare i suoi connazionali in fuga dalla guerra. L’ucraino, da 18 anni residente a San Michele Extra, che si è licenziato per aiutare il suo popolo, si sta preparando per il terzo viaggio. Ogni volta si ferma a San Michele lo stretto necessario per raccogliere generi di prima necessità, cercare mezzi e volontari con cui partire, e poi si rimette in autostrada per macinare 3 mila chilometri. «Mangio una vola al giorno perché non ho più tempo, mi do da fare 16 ore al giorno per organizzare raccolte di generi di prima necessità, le partenze e trovare chi ospiti gli ucraini che portiamo qui, ma sono contento di fare questa cosa, perché sento che è utile. E poi non posso fare altrimenti: finché avrò energia continuerò ad andare là». Ogni volta che organizza un viaggio resta commosso vedendo la grande generosità dei veronesi. «L’altra volta un albergatore ci ha regalato tutti i materassi del suo hotel e questa volta una srl di Verona, la Zaupa, ci offrirà il noleggio di tre furgoni per arrivare al confine polacco. Ma sono tantissime le testimonianze di generosità».

Il punto raccolta dei beni di prima necessità resterà aperto fino a venerdì tutti i giorni dalle 10 alle 18 in via Antonio Avena 7. «È il mio garage», spiega Hennadiy. «Lì ci sarà sempre qualcuno ad accogliere chi vorrà donare vestiti per bambini, coperte, cibi confezionati a lunga scadenza, medicinali da banco, prodotti per l’igiene personale. E poi servirebbero farina e zucchero».

Oltre all’appello per la raccolta, Hennadiy lancia un secondo appello. «Chi volesse ospitare donne e bambini ucraini si faccia avanti e me lo dica perché, lasciati gli scatoloni della raccolta al confine, porteremo a Verona dei profughi ma dobbiamo garantire che abbiano un tetto», sottolinea. «Quindi questa volta stileremo un elenco con i nomi di chi si sente di occuparsi di mamme con bambini». Chi volesse farlo può mandare un messaggio Whatsapp direttamente al suo numero: 347.3007377. «Il tampone quando arrivano a Verona glielo facciamo noi», spiega l’ucraino, «le due cose che restano da fare sono registrarli in questura e fare la carta sanitaria temporanea».

Dei sedici ucraini che ha portato a Verona martedì scorso, quattro hanno raggiunto la Basilicata, due (una mamma e un bebè di sette settimana nato prematuro) sono ospiti a casa di sua figlia e altri dieci sono ospiti all’albergo ristorante Tolin di Ronco all’Adige che sta offrendo vitto e alloggio, dividendo le spese con la Leda Finance srl. «Lì ci sono quattro mamme con sei ragazzini che hanno dai 3 ai 16 anni», dice Hennadiy. «Hanno vissuto situazioni drammatica e alcuni volontari li stanno aiutando a ritrovare un po’ di serenità. La figlia del “nostro” camionista Francesco che ci ha accompagnati nel secondo viaggio fa la parrucchiere e ha voluto occuparsi dei capelli delle mamme e un amico che fa il clown dottore all’ospedale è venuto in albergo per cercare di far sorridere un po’ i bambini. Un lavasecco di Ronco all’Adige, poi, ha regalato un coupon di 70 euro alle mamme ucraine offrendosi di lavare i vestiti loro e dei figli. Le mamme ospiti dell’hotel hanno fatto amicizie e vorrebbero restare unite», aggiunge Hennadiy- «Probabilmente saranno ospitate in due appartamenti nella provincia di Treviso».