Tutti con il naso all'insù per il passaggio dei satelliti Starlink

Tutti con il naso all'insù per osservare il «treno» di satelliti Starlink in volo sul nord Italia. Raffica di segnalazioni ieri sera, una manciata di minuti prima delle 22, da diversi comuni del veronese, dalla Lessinia alla Bassa, dal Garda all'Est. Ma la scia luminosa in cielo è stata avvistata anche in molte altre parti del Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia e in Emilia Romagna

Si trattava di un lotto di 53 satelliti lanciato da SpaceX, il programma spaziale di Elon Musk. Il razzo Falcon 9 (vedi video qui sotto) è decollato dallo Space Lauch Complex 40 di Cape Canaveral, in Florida portando a 3.108 unità il numero totale di satelliti Starlink in orbita.

Secondo le previsioni di alcuni siti di appassionati, i satelliti saranno nuovamente visibili stasera alle 21.43 e lunedì sera alle 21.39.