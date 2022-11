Torna Veronafil, la 135ª edizione tra ottimismo e anniversari

Torna domani (venerdì 18 novembre ) in Fiera a Verona la 135ª Veronafil, la manifestazione Filatelica, Numismatica e Cartofila organizzata dall'Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, che richiama sempre migliaia di collezionisti ed esperti del settore provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

C’è ottimismo dopo il successo, forse inatteso, della manifestazione di maggio: «Siamo qua per un nuova avventura – ci spiega il presidente Enrico Meliadò - la chiamo avventura perché la situazione attuale non è propizia, la crisi economica e le guerre stanno intaccando in maniera esponenziale le necessità ordinarie di sopravvivenza e questa circostanza va ad influire sul collezionismo. Nell’organizzare la 135ª Veronafil ci siamo imbattuti su costi inimmaginabili, lo sforzo economico da parte dell’AFNC è stato notevole, considerando poi che non abbiamo mai avuto finanziamenti da parte di Enti, Regione Veneto, Provincia di Verona e tanto meno dal Comune di Verona. Nessun sponsor privato, insomma il nulla, abbiamo sempre e solo contato sull’impegno dei nostri soci e sull’oculatezza delle scelte».

A maggio si è registrato una timida ripresa di alcuni settori del collezionismo e il consolidamento di altri. I commercianti più strutturati non temono le croniche curve discendenti, il loro materiale e la loro competenza è garanzia per la ripresa che tutti si auspicano: «Anche da parte nostra abbiamo dovuto, per mancanza di certezze, accantonare progetti ambiziosi – continua Meliadò - ma in linea con le richieste e le segnalazioni pervenute in Associazione, noi non dimentichiamo, aspettiamo solo un raggio di sole che poi cercheremo di realizzarle».

Per la 135ª Veronafil, sono state preparate due cartoline, una sul 100° anniversario della Stazione di Verona porta Nuova con relativo annullo di Poste Italiane, e l’altra sulla ricostruzione e riposizionamento dell’Arco dei Gavi con annullo di San Marino. Non potevano mancare le mostre, estremamente interessanti, la prima inerente sempre alla Stazione di Porta Nuova a cura del consigliere Morando, l’altra per celebrare il 150° anniversario delle Truppe Alpine a cura di un altro nostro consigliere Rossini, la terza è una vera chicca, riguarda il Maestro Gastone Rizzo, al quale è anche stato dedicato un Francobollo in occasione del 100° dalla nascita, mostra curata dal dott. Bogoni e già esposta presso lo Spazio Filatelico di Verona gestito dalla dott.ssa Sinforosa Borneo.

Il presidente guarda al futuro a quella che sarà la prossima manifestazione di maggio dove ci sarà una festa particolare: «Risalta il 90° anniversario della nostra Associazione. Poi ci sarà da celebrare la 100ª rappresentazione Areniana e il 100° dell’Aeronautica Militare».

La manifestazione aprirà i battenti venerdì dalle 10 alle 18, poi proseguirà sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13.