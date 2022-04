Torna il fuori salone del vino: nel cuore della città degustazioni, concerti e show cooking

Vinitaly and the city

Verona si prepara al fuori salone del vino: per la 54esima edizione di Vinitaly, dal 10 al 13 aprile, ci sarà un calendario di degustazioni, masterclass, show cooking, talk tematici, appuntamenti culturali, performance live, flashmob, percorsi e visite guidate. Il centro storico sarà teatro di «Vinitaly and the city», dall’8 all’11 aprile, con installazioni, scenografie tematiche e performance nei principali punti di interesse ed accesso alla città diventerà il teatro immersivo dello storytelling del vino: il fiume, i monumenti, le Porte storiche e le torri, le Mura cittadine, la rete dei Musei Civici, le strade e le piazze, i negozi e le attività di ristorazione, diventeranno dei landmark per raccontare il vino in tutte le sue forme con un percorso tra degustazioni e spettacoli.

Il tour inizia da Piazza dei Signori con il titolo «Il Vino al centro» che ospiterà la presenza del progetto ViVite dell’Alleanza delle Cooperative italiane, il «brand» che identifica la produzione vitivinicola delle cantine cooperative italiane. Una produzione che vale il 58% del vino italiano. La Loggia di Frà Giocondo sarà l’area dedicata ai vini sostenibili e al green stage, palco che ospiterà speciali incontri e rassegne sul tema della sostenibilità. In calendario anche 4 giorni di Masterclass con percorsi didattici e degustazioni speciali sui vini biologici italiani. Il Cortile del Mercato Vecchio con la Scala della Ragione sarà la cornice della sezione «Sparkling & Mixology» con una selezione di bollicine italiane e la presenza di più di un centinaio di etichette di Asolo Prosecco, la piccola Docg trevigiana, protagonista nell’ultimo biennio di una straordinaria crescita di interesse. Degustazioni si terranno sulla Torre dei Lamberti con una selezione di vini della Regione Marche. Infine il Cortile del Tribunale con «Spices», sarà l’area dedicata a una speciale selezione di vini della Regione Lazio.