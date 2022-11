Terremoto avvertito a Verona. Le testimonianze: «Ballava tutto, pensavamo fosse qui»

Poco dopo le 7 di oggi, nove novembre, si è verificata una forte scossa di terremoto (prima stima 5.7) al largo della costa al confine fra Marche e Romagna. Alla prima scossa ne sono seguite altre nei minuti successivi, di entità più lieve.

Il terremoto si è avvertito distintamente in tutto il Centro Italia, ma anche al Nord, Veneto e Verona compresi.

Al momento non si hanno notizie di danni o feriti.

Le testimonianze

«Ero al quarto piano di un hotel a Rimini», racconta il veronese Filippo, «ero in corridoio e mi son sentito come spingere a terra. Nessun danno a cose o persone ma 20/25 secondi di paura». «Io sono a Macerata e si è sentito benissimo», conferma Franco.

Anche a Verona le scosse si sono sentite molto bene, come confermano i commenti dei nostri lettori. Giovanni abita alle Golosine: «Al 13' piano. Saltato giù dal letto effetto ondulatorio, il lampadario oscillava bene! Credevo il terremoto fosse qui».

Sabrina: «Abito a Verona in Borgo Santa Croce, al quarto piano sentito con effetto ondulatorio». Conferma Lara: «L'ho sentito anch’io, stamattina ero a letto e si muoveva tutto».

Stamattina il primo a scriverci era stato Armando: «Abito a Verona in via Franchetti (zona Saval) al quattordicesimo piano e alle 7,10 di questa mattina le mura del mio appartamento hanno cominciato ad oscillare in modo preoccupante».

Chiosa Laura: «Verona centro, quinto piano ma con galleria sotto casa. Sentito benissimo perché il mio gatto mi ha avvisata!»