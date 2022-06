Sport Expo chiude con il botto: 32mila persone in tre giorni

Una marea di gente per l’ultimo giorno di Sport Expo. Un completo ritorno alla normalità, quella vera, che sancisce in modo definitivo il rilancio dello sport veronese che si presenta in condizione smagliante all’apertura del quadriennio olimpico.



Un tutto esaurito che sa di vittoria per tutte le realtà che hanno speso tempo ed energie per organizzare questa manifestazione che, durante gli anni di pandemia, non si è mai fermata, anzi, ha colto l’occasione per riproporre il nuovo format con sede allo stadio Bentegodi che negli ultimi tre anni si è rivelato un vero successo. Ben 32mila persone infatti si sono dunque susseguite in questi giorni agli stand delle tantissime associazioni sportive presenti, che in questi giorni hanno permesso a tutti i ragazzi di approcciarsi al mondo dello sport e praticare diverse discipline.



Soddisfazione da parte dei responsabili di Dna Sport Consulting, alla regia organizzativa della manifestazione che è la somma di tanti soggetti diversi tra cui il Comune, l’Ufficio scolastico provinciale, l’università di Verona solo per citarne alcuni e altri ancora, che credono in un obiettivo comune: offrire a bambini e ragazzi un’esperienza memorabile, in grado di trasmettere loro tutto l’amore per lo sport e il movimento».



Il terzo e ultimo giorno di Sport Expo è andato in scena in una data di festa molto simbolica come quella del 2 giugno, e ciò ha permesso a tantissime famiglie di vivere un’intera giornata alla scoperta delle attività proposte all’interno del Bentegodi e nelle zone limitrofe. L’evento organizzato dal Comune ha richiamato come da tradizione anche numerosi atleti, eccellenze dello sport italiano che ogni anno vengono alla manifestazione per testimoniare ai più piccoli l’importanza fondamentale dei valori sportivi: per le Fiamme Oro ha presenziato il centometrista Michael Tusi, mentre la nuotatrice Xenia Francesca Palazzo, fresca di medaglia d’argento agli ultimi giochi paralimpici, ha rappresentato le Fiamme Azzurre. In vece dell’Aeronautica Militare, il giocatore di tennistavolo Marco Rech Daldosso.



Le famiglie hanno esplorato tutti gli impianti di Sport Expo, dallo stadio alla palazzina Masprone, dall’Antistadio Guido Tavellin allo stadio Olivieri, oltre alla tensostruttura dell’Agsm Forum e alla Bmx Olympic Arena. Ampi spazi all’aperto per garantire il divertimento di grandi e piccini, tutti a portata di mano grazie all’amatissimo trenino.

Sport da provare, ma anche da ammirare. Sport Expo ha infatti ospitato il campionato nazionale di cheerleading, con esibizioni acrobatiche mozzafiato e atleti accorsi da tutta Italia per questo importante appuntamento.

Si conclude quindi la sedicesima edizione di Sport Expo, dopo tre giorni carichi di emozione e di tanta voglia dimostrare che lo sport a Verona sa regalare sempre grandissime emozioni. Calcio, basket, pallavolo, arrampicata, scherma, pattinaggio, parkour… sono solo alcune delle 50 discipline a disposizione dei piccoli atleti.



La manifestazione è organizzata dal Comune di Verona ma gode del prestigioso patrocinio del Coni nazionale, della Regione Veneto e della Ulss 9 Scaligera, nonché della preziosa collaborazione di Fipav Verona, con la facoltà scaligera di Scienze motorie, l’Ufficio scolastico provinciale e la Fondazione Bentegodi con Dna Sport Consulting alla segreteria organizzativa.